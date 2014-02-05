غوغل تمنح رئيسها التنفيذي أسهما بقيمة 100 مليون دولار

سان فرانسيسكو- قالت غوغل إن إريك شميت رئيس مجلس الإدارة التنفيذي سيحصل على وحدات أسهم قيمتها 100 مليون دولار في مكافأة هي الثانية من حيث النوع والحجم للرئيس التنفيذي السابق لشركة الإنترنت خلال أقل من ثلاث سنوات.

وقالت غوغل في إشعار للجنة الأوراق المالية والبورصات الثلاثاء إن شميت سيحصل أيضا على مكافأة نقدية سنوية قدرها ستة ملايين دولار الأسبوع القادم.

كان شميت أخلى منصب الرئيس التنفيذي في 2011 ليتولاه لاري بيج أحد مؤسسي غوغل وذلك بعد عشر سنوات في قيادة شركة البحث على الإنترنت. وفي أعقاب التغيير رفعت غوغل راتب شميت من دولار واحد في السنة إلى 1.25 مليون دولار ومنحته أسهما وخيارات قيمتها 100 مليون دولار تصرف على مدى أربع سنوات.

وقالت غوغل في ذلك الوقت إن حجم المكافأة تحدد على أساس "معايير السوق لدوره الجديد رئيسا تنفيذيا لمجلس الإدارة وتقديرا لخدماته السابقة في منصب الرئيس التنفيذي."

وقالت غوغل إن مكافأة الأسهم الجديدة ستصرف على مدى أربع سنوات بدءا من مايو / أيار 2015. وأقرت المكافأة في 29 يناير/ كانون الثاني من قبل لجنة تطوير القيادات والمكافآت التابعة لمجلس إدارة غوغل.

ويركز شميت في منصب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي على التواصل مع الحكومات وعقد الصفقات. وقالت غوغل إن مكافأة الستة ملايين دولار نقدا تأتي تقديرا لمساهمات شميت في أداء الشركة عام 2013.

وارتفع سهم غوغل 58.4 % في 2013 مخترقا مستوى الألف دولار للمرة الأولى في حين زادت الإيرادات السنوية 21 % إلى 55.5 مليار دولار.

وحصل بيج الرئيس التنفيذي لغوغل وسيرجي برين المؤسس المشارك على أجر أساسي قدره دولار واحد في 2012 وهو ما يتقاضيانه سنويا منذ 2004.

ويربط كل من المؤسسين جزءا كبيرا من ثروته الشخصية بسهم غوغل.