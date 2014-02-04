تنظيم ملتقى الاستثمار الخليجي المغربي بالدار البيضاء

الدار البيضاء- تنظم وكالة الخليج العربي للإعلام والاتصال بشراكة مع الهيئات الاستثمارية الخليجية الدورة الرابعة لملتقى الاستثمار الخليجي المغربي "استثمارات الخليج" خلال شهر تشرين الثاني / نوفمبر المقبل بمدينة الدار البيضاء بمشاركة أكثر من 500 رجل أعمال خليجي ومغربي بالإضافة إلى مشاركة البنوك والصناديق الاستثمارية من المغرب والخليج وأوروبا وأمريكا.

ويهدف الملتقى لتعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية بين المغرب ودول مجلس التعاون الخليجي العربية وخلق فضاء دائم للتواصل بين رجال الأعمال المغاربة والخليجيين وعرض فرص الاستثمار لدى الجانبين وتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص وإنشاء شركات مغربية خليجية ودعم الحضور الاقتصادي الخليجي في المغرب وجعل الدار البيضاء قاعدة انطلاق تجاري ومالي نحو إفريقيا.

ويبحث الملتقى في دورته الرابعة آفاق الشراكة الإستراتيجية المغربية الخليجية، وينظم لقاءات مباشرة بين رجال الأعمال المغاربة والخليجيين، بالإضافة إلى ورش عمل تهم قطاعات المالية والطاقة المتجددة والسياحة والصناعة والتكنولوجيا والزراعة والنقل و"اللوجستيك" والتعليم والصحة ومجال الاستثمار المشترك بين سيدات الأعمال المغربيات والخليجيات.

ويأتي انعقاد الدورة الرابعة للملتقى في مدينة الدار البيضاء العاصمة الاقتصادية للمملكة المغربية انطلاقا من الأهمية الإستراتيجية التي أولاها جلالة الملك محمد السادس لهذه المدينة كمركز مالي إقليمي وقاري قادر على خلق دينامكية اقتصادية وتجارية ليس فحسب في المغرب بل في إفريقيا ككل.

وتم اختيار مدينة الدار البيضاء لاستضافة هذا الحدث الاقتصادي الهام انطلاقا من المؤهلات الاقتصادية والتجارية والصناعية والمالية التي تتمتع بها جهة الدار البيضاء الكبرى التي أضحت وجهة عالمية قادرة على جذب المزيد من الاستثمارات الخليجية.

ويعتبر ملتقى "الاستثمار الخليجي المغربي" مبادرة خاصة أطلقتها وكالة الخليج العربي للإعلام والاتصال عام 2007 في أول دورة لها في الرباط.