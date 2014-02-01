طرح سيارة نقل صغيرة تعمل بالكهرباء والبنزين

كشفت شركة شيفرولية إحدى فروع عملاق السيارات العالمي جنرال موتورز-عن إدخالها سيارة نقل تعمل بالطاقة الكهربائية الى جانب البنزين على شكل حافلة مصغرة جدا صنعت لتلبي متطلبات السوق التجاري لا سيما المشاريع الصغيرة.

سيارة "سيتي اكسبرس" التي صممتها شيفرولية بالشراكة مع نيسان اليابانية على عجالة سيزاح عنها الستار الخميس المقبل في معرض شيكاغو الدولي للسيارات.

وكانت شيفرولية نشرت صورة لسيارتها الجديدة في أيار/مايو الماضي وقالت إنها مشتقة من سيارة نيسان طراز NA200 التي ربطت معها عقد شراكة طويل الأمد، إلا أن حجمها صغير جدا وتعمل بالبنزين والطاقة الكهربائية في آن واحد، وصورتها تبعث الامل لذوي الدخل المحدود؛ كما جاء على لسان مدير العلاقات العامة لشيفرولية.

وقال أيدول بابر رئيس مبيعات أسطول جنرال موتورز إن طرح هذا النوع الاقتصادي في السوق جزء من خطة تدرسها الشركة لجعل سياراتها في متناول الجميع من شخص الرئيس الى أبسط مواطن في العالم.

وأضاف في تصريح لوسائل الاعلام الأسبوع الماضي أن الشراكة مع نيسان لإنتاج هذا النوع ساهم كثيرا في تخفيف تكاليف انتاجها ما يسمح لنا بمساعدة الزبون وبيعها له بسعر معقول.

وأشار بابر أن السيارة ستكون متاحة للأفراد والشركات على حد سواء لكن سعرها للأفراد سيكون مخفضا جدا خاصة هؤلاء الذين لديهم مشاريع صغيرة يسعون لتطويرها، وهي مناسبة لهم لنقل بضائعهم مثل الورود والخضروات والفاكهة الثمينة إلى جانب أصحاب المهن كالسباكة والدهانة وغيرها من المهن التي يتنقل أصحابها بين المناطق النائية.

اللافت في السيارة أن ضمانها يستمر إلى ما بعد سيرها 100 ألف ميل، وهو عرض مغر جدا لكل فئات المجتمع باعتبار أن هذه المسافة تحتاج إلى خمس سنوات على أقل تقدير.