أرابتك القابضة ترحب بالاندماج مع شركات الإنشاءات في الإمارات

أبوظبي - قال الرئيس التنفيذي لشركة "أرابتك القابضة" حسن عبد الله أسميك، إن الشركة ترحب بالاندماج مع شركات الإنشاءات في الدولة بما يحقق مصالح جميع الأطراف.

وأضاف أسميك أن حجم العقود قيد التنفيذ التي حصلت عليها "ارابتك القابضة" خلال العام المالي 2013 وحتى اليوم بلغت حوالي 40 مليار درهم، مشيرا إلى أن هذا الرقم يعتبر رقما قياسيا تجاوز الأرقام التاريخية التي حققتها الشركة طوال تاريخها.

وأكد اسميك على أن الشركة تهدف لتحقيق نمو مستدام على النحو الذي لا يحقق فقط بل يتجاوز طموحات المساهمين.

وكشف الرئيس التنفيذي لشركة "أرابتك القابضة" عن توجه الشركة للدخول في قطاعات عدة منها الاتصالات والتجارة والصناعة ودخول المشاريع لتنفيذها والاستثمار بها في نفس الوقت.

مشيرا إلى أن جميع مشاريع الشركة والتي تشمل متحف اللوفر أبوظبي وفندق فيرمونت والمرابع العربية وواحة دبي للسيلكون ومشاريع الشركة في كازاخستان وقطر والأردن وغيرها، تسير وفق المخطط، حسبما قال في تصريحات لصحيفة الخليج الإماراتية.