القطرية تبدأ العمليات السعودية في الربع الثالث

المنامة - قال الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية الخميس إن الشركة توصلت إلى اتفاق مع السلطات السعودية لحل المشكلات التيعرقلت دخولها سوق المملكة وتخطط لبدء العمليات هناك بنهاية الربع الثالث.

وقال أكبر الباكر في مقابلة "لقد عينا بالفعل رئيسا تنفيذيا جديدا للعمليات السعودية ونخطط لإطلاقها في الفترة ما بين منتصف العام والربع الثالث".

وتفرض السعودية حدوداً قصوى لأسعار الرحلات الداخلية وهو ما أضر بهوامش أرباح شركات الخطوط الجوية في وقت يساعد فيه دعم الوقود الناقلة الجوية الوطنية في المنافسة.

وقال الباكر على هامش معرض البحرين الدولي للطيران إن تلك القضايا سويت لكنه لم يذكر تفاصيل.

وأضاف "تم التوصل إلى حل وسط قبلت به السلطات السعودية بخصوص سقف الأسعار وسعر الوقود".

وبدأت المملكة فتح سوقها المحلي للطيران في 2012 بمنح تراخيص إلى شركات جديدة. ويعتقد محللون أن النمو السكاني وزيادة سريعة في الدخل يعني وجود مجال كبير للتوسع.

وكانت الخطوط القطرية قالت في السابق إن ناقلتها السعودية ستحمل اسم طيران المها وستبدأ العمليات في مدن رئيسية مثل الرياض وجدة قبل أن تنتقل إلى مدن ثانوية.

وتدرس شركات طيران خليجية سبلا للتوسع في السوق الهندي. وأكملت جيت ايروايز الهندية في نوفمبر تشرين الثاني الماضي اتفاقا لبيع حصة 24 بالمئة إلى شركة الاتحاد للطيران الإماراتية.

وقال الباكر إن شركته تبحث احتمال المشاركة في الرحلات مع شركتين هنديتين.

وأضاف قائلاً "نبحث مع إندي جو وسبايس جيت إبرام اتفاقات للمشاركة في الرمز".