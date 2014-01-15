لوفتهانزا الألمانية توقف رحلاتها للخرطوم الأحد المقبل

قررت شركة لوفتهانزا الألمانية وقف رحلاتها للسودان اعتبارا من الأحد المقبل، وسط تحذيرات من إنهيار قطاع الطيران المدني بالدولة في ظل تعقيدات عدة يعانيها كان آخرها انعدام توفر وقود الطائرات ما أدى إلى تعطيل حركة المطار الأسبوع الماضي.

وقال المدير العام لفرع (لوفتهانزا)، وهي آخر شركة طيران أوروبية تسير رحلات مباشرة إلى السودان، الثلاثاء إن الشركة توفر لزبائنها شبكة من الرحلات حول العام وتراقب ذلك بصورة دائمة، وبناء عليه قررت تعليق رحلاتها من فرانكفورت إلى الخرطوم.

وأكدت اللوفتهانزا، إنها ستوقف رحلاتها إلى الخرطوم، اعتبارا من 19 يناير الجاري، لأسباب اقتصادية، بعد خدمة استمرت 51 عاماً.

وقال عمر عبد الماجد، نائب الأمين العام لغرفة النقل الجوى بالسودان، في تصريحات صحفية: "خطوة اللوفتهانزا ستؤثر حتماً على قطاع الطيران، ونحن غير مؤهلين لاستقبال ضربة مثل هذه".

والعام الماضي أوقفت الخطوط الجوية الهولندية (كي ال ام) رحلاتها بين أمستردام والخرطوم بسبب ارتفاع التكاليف، وكشف عبد الماجد عن مباحثات تجريها غرفة النقل الجوى بالخرطوم، مع إدارة الشركة الألمانية لإثنائها عن قرارها.

وعزا عبد الماجد، توقف عدد كبير من شركات الطيران المحلية، إلى الإجراءات الاقتصادية التى طبقتها الحكومة مؤخراً، منها رفع الدعم عن الوقود وتحريك سعر صرف الجنيه، مضيفاً أن عدد شركات الطيران الوطنية تقلص إلى 5 شركات فقط، مقابل 36 شركة، خلال السنوات القليلة الماضية.

وحذر من انهيار قطاع النقل قائلاً: "الحكومة لا تقدم أي دعم للشركات العاملة في النقل الجوي هذه السياسة تهدد بانهيار وشيك للقطاع".

وفي السياق نفسه، قال عبد الرحيم عجيب، المدير الإداري لإحدى شركات القطاع الخاص العاملة في مجال الطيران الداخلي بالسودان، إن التكلفة العالية لتشغيل الشركات أبرز التحديات أمام الشركات.

وانتقد الحكومة السودانية لعدم إعفاء قطع غيار الطائرات من الجمارك، وقال عجيب إن أهم الأسباب التي أدت إلى وقوف شركة اللوفتهانزا عدم استطاعتها تحويل أموالها إلى الخارج بسبب أزمة النقد الأجنبي التي يعاني منها السودان.

وبعد هذا التوقف تبقى الخطوط الجوية التركية وشركات أفريقية وشرق أوسطية تقدم خدماتها للعاصمة السودانية الخرطوم، وقال المدير العام لفرع (لوفتهانزا) في السودان الثلاثاء إن الشركة توفر لزبائنها شبكة من الرحلات حول العام وتراقب ذلك بصورة دائمة، وبناء عليه قررت تعليق رحلاتها من فرانكفورت إلى الخرطوم.

يذكر أن خطوة شركة الطيران الألمانية (لوفتهانزا) جاءت بعد 51 عاماً من الخدمة في السودان.

وتعرضت الخطوط الجوية السودانية الناقل الوطني الى عمليات بيع متتالية اثرت على نشاطها الذى اوشك على التوقف تماماً، وكان الرئيس السوداني عمر البشير احال ملف بيعها الى القضاء بغرض التحقيق فيه.