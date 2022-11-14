على خطى "ميتا" و"تويتر".. "أمازون" تعتزم تسريح 10 آلاف موظف

تخطط شركة "أمازون دوت كوم" لتسريح نحو 10 آلاف موظف في وظائف إدارية وتكنولوجية ابتداء من هذا الأسبوع، حسبما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، اليوم الإثنين، نقلا عن مصادر مطلعة.

وأشار تقرير الصحيفة إلى أن تخفيضات الوظائف ستركز على وحدة الأجهزة التابعة لعملاق التجارة الإلكترونية، والتي تضم المساعد الصوتي "أليكسا"، إضافة إلى قسم البيع بالتجزئة والموارد البشرية.

وأضاف تقرير الصحيفة أن العدد الإجمالي لعمليات التسريح لا يزال متغيرا.

وسجلت الوحدة التي تضم "أليكسا" خسارة تشغيلية تزيد على 5 مليارات دولار سنويا، مع تفكير "أمازون" فيما إذا كان ينبغي عليها التركيز على إضافة إمكانات جديدة عندما يستخدم العملاء الجهاز في وظائف قليلة فقط.

ولم ترد الشركة بعد على طلب من "رويترز" للتعليق.

وأفادت "نيويورك تايمز" بأن العمال الذين ستسرحهم الشركة يمثلون نحو 3% من موظفيها.

وتأتي هذه الأنباء بعد أسابيع فقط من تحذير أمازون من تباطؤ النمو في موسم العطلات المزدحم عندما تحقق أعلى مبيعات، قائلة إن ارتفاع الأسعار حد من أموال المستهلكين والشركات، ما يقلص الإنفاق.

و"أمازون" هي أحدث شركة أمريكية تجري تخفيضات كبيرة في قاعدة موظفيها للاستعداد لتراجع اقتصادي محتمل.

وكانت "ميتا بلاتفورزم"، الشركة الأم لـ"فيسبوك"، قالت الأسبوع الماضي إنها ستلغي أكثر من 11 ألف وظيفة، أو 13% من قوتها العاملة، لخفض التكاليف، وتشمل الشركات الأخرى "تويتر" المملوكة لـ إيلون ماسك و"مايكروسوفت" و"سناب".

وأدى تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع تكلفة العمالة والنقل إلى إعاقة الشركات، التي كانت قد استعانت بعدد كبير من القوى العاملة خلال جائحة كورونا عندما ارتفع الطلب على التجارة الإلكترونية وغيرها من الخدمات عبر الإنترنت.

والآن، ومع تضرر طلب المستهلكين من ارتفاع الأسعار وتكاليف الاقتراض، يفكر الكثيرون في خفض الوظائف.

وقلصت أسهم "أمازون"، التي فقدت نحو 40% من قيمتها حتى الآن هذا العام، الخسائر لفترة وجيزة، وكان آخر تداول لها على انخفاض 2%.