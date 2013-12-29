الإمارات.. 104 دراهم متوسط إنفاق الفرد على المحمول شهرياً

قالت هيئة تنظيم الاتصالات الإماراتية إن متوسط الإنفاق الشهري على الهاتفين المتحرك والثابت وخدمة الإنترنت بلغ 2.17 مليار درهم، خلال الربع الثالث من العام الجاري، مشيرة إلى أن متوسط إنفاق الفرد على خدمات الهاتف المتحرك يبلغ 104 دراهم شهرياً، فيما يبلغ متوسط الإنفاق على الهاتف الثابت 79 درهماً، وبلغ متوسط إنفاق المشترك على خدمات الإنترنت 395 درهماً شهرياً.
وبلغ متوسط الإنفاق الشهري على الهاتف المتحرك في الدولة بلغ 1.6 مليار درهم، خلال الربع الثالث من العام الجاري، في حين بلغ متوسط الإنفاق على الهاتف الثابت 163.5 مليون درهم شهرياً، ومتوسط الإنفاق على خدمة الإنترنت 405.6 ملايين درهم، وبلغ متوسط الإنفاق على هذه الخدمات مجتمعة نحو 2.17 مليار درهم شهرياً.
وأوضحت الهيئة أن متوسط إنفاق الإنترنت، مقارنة ببقية دول منطقة الخليج، يعتمد على عوامل عدة، أبرزها سرعة الإنترنت، حيث توجد في الإمارات أعلى الدرجات بالمنطقة، وفقاً لما أوردته صحيفة "الإمارات اليوم".