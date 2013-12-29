الإمارات.. 104 دراهم متوسط إنفاق الفرد على المحمول شهرياً

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متوسط الإنفاق الشهري على الهاتف المتحرك في الإمارات يصل إلى 1.6 مليار درهم خلال الربع الثالث من العام الجاري.