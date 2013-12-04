وزير الاستثمار المصري: إجمالي استثمارات دول الخليج لدينا 49.8 مليار دولار

القاهرة - قال وزير الاستثمار المصري أسامة صالح إنّ إجمالي استثمارات دول الخليج في مصر يبلغ 49.8 مليار دولار مقارنة مع اجمالي الاستثمارات الغربية البالغ 46.2 مليار دولار.

وكان صالح يتحدث في افتتاح "المنتدي الاستثماري المصري الخليجي" في القاهرة الذي تسعى مصر من خلاله لدعم اقتصادها وجذب استثمارات جديدة.

وتعتزم مصر طرح نحو 60 مشروعاً على المستثمرين الخليجين خلال الملتقى الذي يستمر الأربعا والخميس.

فيما أكد وزير الاستثمار إنهاء تسوية المشاكل مع 19 مستثمراً من الإمارات والكويت والسعودية.

توقعات بوصول الاستثمارات الأجنبية 4- 5 مليارات دولار

من جانب آخر، قال وزير الاستثمار المصري أسامة صالح إنه يتوقع وصول الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر إلى 4-5 مليارات دولار في 2013-2014.

وأضاف "أنا متفائل بوصول الاستثمار الأجنبي المباشر إلى خمسة مليارات دولار" في السنة المالية التي تنتهي في يونيو/ حزيران المقبل.

وقال الوزير إنه سيقوم في مستهل عام 2014 بجولة في السعودية والامارات العربية المتحدة والكويت "بهدف جذب استثمارات جديدة".

إطلاق مبادرة لتنشيط الاستثمارات بين مصر ودول الخليج وأطلق وزير الاستثمار المصري مبادرة لتنشيط الاستثمارات بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي تمتد لفترة خمس سنوات وتشمل تيسير حركة رؤوس الأموال والعمالة. وقال صالح في افتتاح "المنتدى الاستثماري المصري الخليجي" إن المبادرة تهدف إلى تحقيق التكامل الاقتصادي والاستراتيجي بين الجانبين "وتحمل أهدافاً واضحة ... تيسير حركة رؤوس الأموال والعمالة وإعادة النظر في البنود الجمركية بين الدول العربية وخاصة دول مجلس التعاون الخليجي في مصر وتفعيل الاتفاقيات العربية المشتركة".