إتصالات الإماراتية تعطل خدمات منافستها "دو"

أبوظبي - قالت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة "دو"، المشغل الثاني للاتصالات في الإمارات، أن مؤسسة الإمارات للاتصالات تحاول إيجاد عائق وقتي لخدمة نقل أرقام الهاتف المتحرك بين المشغلين والمزمع إطلاقها الشهر المقبل، وذلك بتعطيل الرمز الخاص باستقبال طلبات تسجيل خدمة نقل أرقام الهاتف المتحرك، الذي خصصته "دو" لهذا الغرض.

وأوضحت "دو" أنها قامت بوضع خطة ممنهجة مكونة من عدة مراحل للتمهيد للإطلاق الفعلي لخدمة نقل أرقام الهاتف المتحرك في الشهر القادم.

وبدأت هذه الخطة بحملة توعية شاملة تلقي الضوء على كيفية وفوائد ومميزات خدمة نقل أرقام الهاتف المتحرك إلى "دو".

وكانت دو دشّنت الحملة قبل 5 أيام لفتح قنوات التواصل مع العملاء الراغبين بتحويل أرقامهم إلى دو عند إتاحة هذه الإمكانية قريباً من خلال إرسال رسالة نصية قصيرة إلى الرمز (3553) أو التسجيل عبر الموقع الإلكتروني.

وقالت "دو" إنها تفاجأت بقيام "اتصالات" بتعطيل الرمز الخاص باستقبال طلبات التسجيل عبر الرسائل النصية القصيرة (3553) في اليوم الثاني من إطلاق الحملة، مما حال دون تمكن العملاء الراغبين بتحويل أرقامهم من التواصل مع شركة دو عبر الرسائل النصية القصيرة.

وأضافت: "إن هذا الأمر ليس له تأثير على جودة خدماتنا الحالية أو فعاليتها بأي شكل من الأشكال، وأن الرمز قد عاد للعمل بشكل طبيعي الآن عقب توجيهات هيئة تنظيم الاتصالات".

وأعلنت "دو" أنها تلقت المئات من طلبات الاستفسار في أقل من أسبوع وهو أمر واعد، وفق ما أعلنت.

وكان مشروع إتاحة نقل الأرقام بين مشغلي الاتصالات بالإمارات تعثر وطال انتظاره لفترة طويلة امتدت لسنوات، فيما أكدت هيئة تنظيم الاتصالات الإماراتية أنه سيكون متاحاً خلال شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل.