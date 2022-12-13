مشرعون أمريكيون يقدمون تشريعًا لحظر "تيك توك"

أعلن السيناتور الجمهوري ماركو روبيو، اليوم الثلاثاء، عن تشريع مدعوم من أعضاء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي يحظر تطبيق التواصل الاجتماعي الصيني الشهير "تيك توك".

وتزيد هذه الخطوة الضغط على شركة "بايت دانس" المالكة للتطبيق"تيك توك"، وسط مخاوف أمريكية من إمكانية استخدام التطبيق في التجسس على الأمريكيين.