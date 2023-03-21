بوتين يسعى إلى استبدال الشركات الغربية بأخرى صينية

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن المحادثات مع نظيره الصيني شي جين بينغ كانت "ناجحة وبنّاءة"، وإنه يأمل أن يظل على اتصال مستمر مع شي في المستقبل.

وفي ختام يوم من المحادثات بين الزعيمين، قال بوتين إن الصين وروسيا وقَّعتا اتفاقات حول التعاون الإستراتيجي، وإن إمدادات الطاقة الروسية إلى الصين ستزيد.

وقال بوتين للزعيم الصيني، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أثناء محادثات في الكرملين إن موسكو مستعدة لمساعدة الشركات الصينية على أن تحل محل الشركات الغربية التي غادرت روسيا بسبب الصراع في أوكرانيا.

وفي اليوم الثاني من زيارة شي الرسمية لموسكو، قال بوتين أيضًا إن الزعيمين ناقشا مقترح خط أنابيب باور أوف سيبيريا2 الذي سينقل الغاز الروسي إلى الصين.