لخفض النفقات.. "تويتر" تسرح 50 موظفًا

ذكر موقع "ذي إنفورميشن" الإلكتروني، أن شركة "تويتر" المملوكة للملياردير إيلون ماسك، سرحت 50 من موظفيها أمس السبت، في إطار ثامن جولات تخفيض العمالة منذ أن تولى ماسك، رئاسة شبكة التواصل الاجتماعي الشهيرة في أواخر أكتوبر/تشرين الأول.

ونقل التقرير عن أشخاص على دراية مباشرة بالمسألة اليوم الأحد، قولهم إن "تخفيض الوظائف شمل العديد من الفرق الهندسية ومن بينها تلك التي تدعم تكنولوجيا الدعاية وتطبيق تويتر والبنية التحتية الفنية المعنية بالحفاظ على تشغيل أنظمة تويتر".