شركة عقارية تسلم أسرًا سعودية منازلها الجديدة قبل عامين من الموعد

تسلمت عشرات الأسر السعودية، منازلها الجديدة، في أحد أحياء العاصمة الرياض، من شركة عقارية حكومية قبل عامين من الموعد المحدد للتسليم، ما سيشكل أملاً ببناء كامل الحي الذي سيضم 30 ألف منزل قبل الوقت المحدد.

وأعلنت شركة "روشن" العقارية المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة السعودي (الصندوق السيادي للمملكة)، عن تسليم المنازل الجديدة لأصحابها في مشروع "سدرة" الذي تبلغ مساحته الإجمالية 20 مليون متر مربع.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو من حفل تسليم المنازل، منازل عصرية بتصميم واحد تشكل أول تجمع سكني في حي سدرة الذي يقع شمال مدينة الرياض بالقرب من جامعة الأميرة نورة وجنوب مطار الملك خالد الدولي.

وأنشأت الرياض الشركة العقارية عام 2020 لتساهم في تحقيق خططها بتوفير منازل مملوكة للسعوديين بجانب مشاريع الشركات العقارية الخاصة التي تواجه بعضها انتقادات المشترين بالتأخير في تسليم المنازل أو برداءتها.

وبدأت الشركة الحكومية ببناء المنازل في ديسمبر/كانون الأول عام 2020، ما يعني أن البناء الكامل والتسليم استغرق أقل من عامين بدلاً من عام 2024 الموعد المحدد للتسليم كما تقول "روشن".

وبجانب مشروع سدرة في الرياض، كشفت "روشن" في مايو/أيار الماضي عن ثاني مشاريعها العقارية في السعودية، هو مشروع "العروس" في مدينة جدة، بمساحة تبلغ حوالي 4 ملايين متر مربع، وتحتوي على أكثر من 18 ألف وحدة سكنية متنوعة.

ويرأس ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، مجلس إدارة "روشن"، فيما يشغل ديفيد جروفر منصب الرئيس التنفيذي للشركة التي تخطط لتطوير عدة أحياء في أربع مناطق رئيسة و 9 مدن في مختلف مناطق المملكة.

وتستهدف السعودية رفع نسبة تملك المنازل بين مواطنيها إلى 70 بالمئة عام 2030، وهو موعد نهاية خطة التنمية العملاقة "رؤية المملكة 2030" التي تتضمن أيضاً خططاً لتوفير الكثير من الوظائف للسعوديين وتحسين جودة الحياة في البلاد بجانب تنويع مصادر الاقتصاد.

وأطلقت السعودية برنامج "سكني" في العام 2017 الذي يقوم على تمويل السعوديين الراغبين بتملك منازل بقروض وأراضٍ ضمن مخططات سكنية مجهزة، سواء عبر البناء الذاتي أو بواسطة الشركات العقارية.