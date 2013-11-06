فلاي دبي تقترض لتمويل شراء 6 طائرات بوينغ

قالت شركة الرحلات الجوية الاقتصادية فلاي دبي في بيان الأربعاء، إنها دبرت قرضا بقيمة 228 مليون دولار من بنوك إقليمية وأجنبية لتمويل شراء طائرات جديدة من بوينج.

وقالت فلاي دبي إن التمويل يتعلق بطائرتين تسلمتهما حديثا من طراز بوينج 737-800 وثالثة ستتسلمها بنهاية العام وثلاث طائرات للتسليم في النصف الثاني من 2014.

ويأخذ القرض شكل التأجير التمويلي ويسدد على أقساط ربع سنوية لمدة عشر سنوات إلى 12 سنة، ورتب التمويل خمسة بنوك من بينها نورد ال.بي الألماني وكريدي أجريكول وبنك الخليج الدولي.

تملك شركة الطيران المملوكة لحكومة دبي أسطولا من 32 طائرة بوينج 737-800 من أصل طلبية حجمها 50 طائرة ينتهي تسليمها بحلول 2015.

رئيس مجلس الإدارة قال في شباط/فبراير،إن:" الشركة تجري محادثات مع بوينج وإيرباص بشأن طلبية حجمها 50 طائرة". ومن المتوقع على نطاق واسع أن يعلن عن الطلبية الجديدة خلال معرض دبي للطيران في وقت لاحق هذا الشهر.