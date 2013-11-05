اتصالات الإماراتية تشتري حصة فيفندي في اتصالات المغرب

توصلت شركة إتصالات الاماراتية إلى اتفاق مع فيفندي على شراء حصة المجموعة الاعلامية الفرنسية البالغة 53 بالمئة في شركة إتصالات المغرب مقابل 4.2 مليار يورو (5.67 مليار دولار).

وقالت إتصالات في بيان الثلاثاء إن هذا سيتضمن أن تدفع لفيفندي 3.9 مليار يورو مقابل الحصة و300 مليون يورو إضافية عن عوائد الأسهم في إتصالات المغرب لعام 2012 .

وحال إتمامها ستعطي الصفقة الشركة الاماراتية حصة أغلبية في إتصالات المغرب التي تشغل خدمات للهاتف الثابت والهاتف المحمول والانترنت في المملكة ولها أيضا عمليات في بوركينا فاسو والجابون ومالي وموريتانيا.

وقالت إتصالات ان تنفيذ الاتفاق مرهون بموافقة الهيئات التنظيمية في المغرب.

ومن جانبها قالت فيفندي إنها وقعت اتفاقا نهائيا لبيع حصتها في إتصالات المغرب إلى إتصالات الاماراتية بقيمة اجمالية 4.2 مليار يورو نقدا.

وأضافت فيفندي في بيان أن الاتفاق يخضع لموافقة الهيئات التنظيمية خصوصا في الدول التي تعمل فيها إتصالات المغرب وأنها واثقة بأن الصفقة سيجري اتمامها بحلول أوائل 2014 .