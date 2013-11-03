جوشي الصينية تستثمر في مصر لإنتاج الفايبر جلاس

قالت وزارة التجارة والصناعة المصرية الأحد، إن شركة جوشي الصينية استثمرت 230 مليون دولار في مصر لإقامة مصنع لإنتاج الفايبر جلاس.

وأضافت الوزارة في بيان صحفي أن المصنع سيفتتح في نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري لإنتاج 80 ألف طن سنويا، قبل أن يضاف خط إنتاج ثانٍ، ليصل بإجمالي الإنتاج المتوقع إلى 160 ألف طن سنويا.

وتسعى الحكومة المؤقتة في مصر إلى تنشيط الاقتصاد الواهن من خلال حزمة تحفيز قيمتها 29.6 مليار جنيه (4.3 مليار دولار).

وقال منير فخري عبد النور وزير الصناعة في البيان الصحفي إن مصنع شركة جوشي في العين السخنة:"سيضع مصر ضمن أكبر الدول المنتجة للفايبر جلاس في العالم".