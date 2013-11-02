"إمبراير" تواجه تحقيقات بتُهمة تقديم رشاوٍ

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وزارة العدل الأمريكية ولجنة الأوراق المالية والبورصات تجري تحقيقات منذ عام 2010 بشأن "إمبراير"، ثالث أكبر شركة في العالم لصناعة الطائرات.