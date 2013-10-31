أميركا: التوسع باستخدام الإلكترونيات في رحلات الطيران

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الإدارة تقول إنه سيكون باستطاعة الركاب في نهاية الأمر قراءة الكتب الإلكترونية ولعب الألعاب ومشاهدة الفيديو على أجهزتهم.