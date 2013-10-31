أميركا: التوسع باستخدام الإلكترونيات في رحلات الطيران

واشنطن- قالت إدارة الطيران الاتحادية الأميركية الخميس إنها ستسمح لشركات الطيران بالتوسع في استخدام الأجهزة الإلكترونية المحمولة أثناء رحلات الطيران.
وأضافت الإدارة أنها ستمد شركات الطيران عاجلا بدليل للاستخدام.
وقالت الإدارة إنه سيكون باستطاعة الركاب في نهاية الأمر قراءة الكتب الإلكترونية ولعب الألعاب ومشاهدة الفيديو على أجهزتهم أثناء كل مراحل الرحلة مع استثناءات محدودة جدا.
لكن سيبقى ممنوعا استخدام الهواتف المحمولة في إجراء اتصالات صوتية أثناء الرحلة، وتخضع هذه المسألة لولاية اللجنة الاتحادية للاتصالات.