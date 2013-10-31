دو: اتفاق المشاركة في الشبكات مع اتصالات في طريق مسدود

دبي- ما تزال شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو)، ثاني أكبر شركة اتصالات في الإمارات، على خلاف مع منافستها اتصالات الإماراتية بشأن شروط اتفاق للمشاركة في الشبكات لفتح خدمات الهاتف الثابت في البلاد.

وعبر الرئيس التنفيذي لدو عثمان سلطان عن خيبة أمله إزاء حالة الجمود في المحادثات بين الشركتين التي بدأت قبل أربع سنوات، وتمتلك مؤسسات حكومية حصص الأغلبية في الشركتين.

وأنهت دو احتكار شركة اتصالات الإماراتية للسوق المحلية عام 2007 وتقدم الشركتان خدمات النطاق العريض للهاتف الثابت والباقات التلفزيونية في الإمارات لكن في مناطق مختلفة وتقتصر خدمات دو على المناطق الجديدة في دبي.

وأبلغ سلطان الصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف أنه من الواضح أن دو محرومة من امتيازات بسبب المنطقة الجغرافية المحدودة الني يمكن أن تقدم فيها الخدمة للعملاء وأضاف أن إتاحة الفرصة للشركة للعمل في الإمارات بالكامل سيغير قواعد اللعبة بكل وضوح.

وقال سلطان إن الشركتين توصلتا إلى حلول للمسائل الفنية بما يتيح المشاركة في الشبكات لكن ما تزال هناك خلافات فيما يتعلق بالشروط المالية.

وتأتي رغبة دو في إطلاق خدمات للهاتف الثابت على مستوى البلاد بينما يتباطأ نمو عدد المشتركين في خدماتها للهاتف المحمول،فيما تقول الشركة إنها تسيطر حاليا على حصة 46.4 % من سوق الهاتف المحمول في الإمارات.

وقال سلطان: "إن المنافسة على مستوى البلاد في الخدمات الثابتة ستعزز أيضا أنشطة دو في قطاع المحمول لأنها قد تمكنها من تقديم باقات تشمل الخدمتين لكل السكان".

وأضاف أن "القدرة على تقديم ذلك بشكل مناسب ستزداد أهمية يوما بعد يوم لأنه مسار مهم للنمو تحرم منه الشركة حاليا".

وقالت الشركة، الخميس، إن صافي ربحها بلغ 474.3 مليون درهم (129.13 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 30 أيلول/سبتمبر بارتفاع 45 % عن الفترة نفسها من العام الماضي.

ويقل هذا بنسبة بسيطة عن متوسط توقعات المحللين ويرجع جزء كبير من نمو الأرباح إلى أن الإمارات طبقت نظاما جديدا للضرائب.

وبلغ عدد المشتركين لدى دو 6.9 مليون مشترك حتى 30 أيلول/ سبتمبر من بينهم 9.1 % بعقود شهرية.

(الدولار = 3.6730 درهم إماراتي)