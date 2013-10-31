خسائر فصلية لسوني وتوقع خسائر في أجهزة التلفزيون

طوكيو - خفضت سوني أهدافها لأرباح العام بأكمله وأعلنت عن تكبد خسائر فصلية لربع السنة المنتهي في سبتمبر/ أيلول مع تعرض قطاع أجهزة التلفزيون المتعثر لخسائر من جديد الأمر الذي برز حجم الصعوبات التي تواجهها الشركة للعودة بأنشطة الأجهزة الإلكترونية إلى الربحية.

وتكبدت سوني خسارة صافية قدرها 19.3 مليار ين (196.65 مليون دولار) في الربع الثاني من السنة المالية. وخسرت أنشطة أجهزة التلفزيون 9.3 مليار ين بعد أرباح تشغيل بلغت 5.2 مليار ين في الربع الأول.

وخفضت الشركة توقعاتها لأرباح التشغيل في السنة المالية المنتهية مارس آذار المقبل إلى 170 مليار ين من 230 مليار ين بينما يبلغ متوسط توقعات 22 محللا استطلعت تومسون رويترز آي/بي/إي/اس آراءهم 221 مليار ين.

وخفضت سوني هدفها لمبيعات التلفزيون في العام بأكمله لكن ماسارو كاتو المدير المالي للشركة قال إن سوني مازالت تطمح إلى تحقيق أرباح سنوية في قسم الإلكترونيات.

وتمنى شركات صناعة الإلكترونيات الاستهلاكية اليابانية مثل باناسونيك وتوشيبا بخسائر في قطاع أجهزة التلفزيون متأثرة بمنافسة محتدمة من الشركات الآسيوية