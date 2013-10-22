دو الإماراتية تعين عامر كاظم مديراً مالياً

دبي - عينت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة "دو" الثلاثاء الأستاذ عامر كاظم مديراً مالياً ليحل محل مارك شاتلوورث.

وصرحت شركة "دو" في إشعار لبورصة دبي: "إن من المنتظر أن يتولى كاظم مهام منصبه في ديسمبر/ كانون الأول، بينما سيظل شاتلوورث الذي عمل مديراً مالياً لثماني سنوات في الشركة حتى نهاية الربع الأول من 2014 لضمان انتقال سلس، حيث قرر ترك منصبه لمتابعة فرص أخرى."

ويأتي تعيين كاظم في وقت تشهد فيه دو مرحلة جديدة من النمو، ستركز خلالها على تعيين الإماراتيين في وظائف الإدارة العليا.

وأغلق سهم دو مرتفعا 2.2 % في بورصة دبي اليوم، مع صعود مؤشر السوق 0.5 %.‭‭‬