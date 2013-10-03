الهند توافق على صفقة الاتحاد الإماراتية مع جيت ايروايز

نيودلهي - قال وزير الطيران الهندي اجيت سينغ إنّ مجلس الوزراء الهندي وافق على صفقة شركة الاتحاد للطيران الإماراتية لشراء حصة في جيت ايروايز بقيمة 330 مليون دولار وهو ما يقرب الشركتين من إتمام الصفقة التي تأخرت فترة طويلة.

وتأخرت الصفقة بسبب تدقيق الهيئات الرقابية الهندية فضلاً عن معارضة بعض السياسيين لكن هيئة الاستثمار الأجنبي وافقت عليها بشروط في أواخر يوليو/ تموز.

وأفادت تقارير إعلامية أنّ الصفقة ما زالت تحتاج موافقة هيئة مكافحة الاحتكار الهندية. ولم ترد جيت ايروايز على رسالة بالبريد الإلكتروني للاستفسار عن الموافقات الأخرى التي تحتاجها الصفقة.