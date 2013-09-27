"إيسترن كومباني" المصرية تحقق زيادة إنتاجية

القاهرة- (خاص) من محمد عبد الحميد

كشف تقرير صادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات، في مصر، أن الشركة الشرقية للدخان "إيسترن كومباني"، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، زاد إنتاجها للسجائر في السنة المالية 2012-2013، بشكل أكبر من الخطة المستهدفة للشركة، ما سمح بتحسين أعمال الشركة وزيادة الأرباح.

ووفقا للتقرير، فقد بلغ حجم الإنتاج الكلي من أصناف السجائر المحلية والتصدير والأجنبي 82.1 مليار سيجارة خلال السنة المالية 2012/2013 (1 تموز/يوليو 2012 - 3 حزيران/يونيو 2013) مقابل 77 مليار سيجارة السنة الماضية، في حين أن الخطة المعتمدة للشركة خططت لإنتاج 81.8 مليار سيجارة فقط.

كما بلغ إجمالي كمية الإنتاج الفعلي من "المعسل" 17356 طن مقابل 17009 أطنان سنة 2010/2011 رغم أن الخطة المعتمدة للسنة نفسها تستهدف 16500 طن.

واستعرض تقرير المركزي للمحاسبات، قيام "إيسترن كومباني" بإنتاج 17 صنفًا من أصناف السجائر لحساب شركتى "فيليب موريس وبريتش أميركان توباكو" مقابل طباعة العلب والخراطيش، الذى سددته هذه الشركات خلال سنة 2012/2013 وبلغ 869.5 مليون جنيه، مقارنة بمبلغ 673.4 مليون جنيه خلال السنة المالية السابقة.

وعن إجمالي الإنتاج للشركة، قال التقرير إنه بلغ سنة 2011/2012 قرابة 18937 مليون جنيه، مقابل قيمة إنتاج فعلي للسنة 2010/2011 بـ 17745.5 مليون جنيه في حين أن الخطة المستهدفة فى السنة المنتهية في 30 حزيران/يونيو الماضي كانت تهدف إلى تحقيق 19702.4 مليون جنيه.