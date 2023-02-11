تقرير: "أديداس" قد تخسر 1.3 مليار دولار لعدم بيعها أحذية "ييزي" 

قالت شركة الملابس الرياضية الألمانية "أديداس"، إنها قد تخسر حوالي 1.3 مليار دولار من الإيرادات، في عام 2023، جراء قطعها للعلاقة التسويقية مع مغني الراب "يي" ، المعروف سابقًا باسم " كاني ويست"، حيث يمكن أن يؤدي ذلك الى إعاقة بيع مخزونها الحالي من أحذية Yeezy.

وكانت أديداس قطعت العلاقات التسويقية مع Ye، في تشرين أول/ أكتوبر الماضي، بسبب تصريحاته المعادية للسامية على وسائل التواصل الاجتماعي، وأنهت إنتاج منتجات تحمل علامة Yeezy، وقد وصفت الشركة تعليقات يي بأنها "غير مقبولة وبغيضة وخطيرة".

ونظرًا لأن شركة "أديداس" تدرس الآن ما يجب فعله بمخزونها الحالي من أحذية "ييزي"، فقد اعترفت أن توجيهها المالي لعام 2023 "يفسر التأثير السلبي الكبير" لعدم بيع البضائع.