"جاهز" السعودية لتوصيل الطعام تستحوذ على "الشيف" بـ173 مليون دولار
وقعت شركة "جاهز" السعودية، المتخصصة بتوصيل الطعام، اتفاقية استحواذ على شركة "الشيف" في صفقة نقدية وأسهم، بقيمة إجمالية بلغت 173 مليون دولار"650 مليون ريال".
وذكر تقرير لوكالة "بلومبيرغ"، أن هذه الصفقة تأتي بعد عام من تعثر صفقة مماثلة كانت عرضت فيها شركة "ديليفري هيرو" الاستحواذ على "الشيف"، غير أن الهيئة العامة للمنافسة في المملكة العربية السعودية رفضت هذا العرض العام الماضي .
وقال التقرير، إن" جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات" تعتبر أكبر مجموعة توصيل طعام محلية في المملكة العربية السعودية، وجرى تداول أسهمها للمرة الأولى في يناير بعد تسعير طرحها العام عند الطرف العلوي من النطاق المخطط.
وكانت "جاهز" أفصحت في بيان لها على "تداول"، أنه بناءً على تقييم أسهم شركة "ذا شيفز" والذي بلغ 650 مليون ريال، فإن المقابل المالي لصفقة الاستحواذ سيتكون من سداد مبلغ نقدي بقيمة 325 مليون ريال، وإصدار أسهم جديدة بقيمة 325 مليون ريال.
وقالت إنه بالإضافة إلى السيولة النقدية والأسهم، سيحصل الأعضاء المؤسسون في "The Chefz" على مبلغ ربح قدره 100 مليون ريال نقدًا، وفقًا للأهداف المتعلقة بالأداء، وهي التي يتم تحقيقها على مدى فترة معينة، ومن المرجح أن تصبح الصفقة نافذة في الربع الأول من العام المقبل.
يذكر أن المستشار المالي لشركة "جاهز" هو شركة "أتش أس بي سي"، كما يشير التقرير، فيما تتولى "هيرميس" الاستشارات المالية لشركة الشيف التي تعمل في توصيل الطعام والحلويات والزهور والعطور في المدن الرئيسة بالمملكة العربية السعودية.