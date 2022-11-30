"جاهز" السعودية لتوصيل الطعام تستحوذ على "الشيف" بـ173 مليون دولار

وقال التقرير، إن" جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات" تعتبر أكبر مجموعة توصيل طعام محلية في المملكة العربية السعودية، وجرى تداول أسهمها للمرة الأولى في يناير بعد تسعير طرحها العام عند الطرف العلوي من النطاق المخطط.

وكانت "جاهز" أفصحت في بيان لها على "تداول"، أنه بناءً على تقييم أسهم شركة "ذا شيفز" والذي بلغ 650 مليون ريال، فإن المقابل المالي لصفقة الاستحواذ سيتكون من سداد مبلغ نقدي بقيمة 325 مليون ريال، وإصدار أسهم جديدة بقيمة 325 مليون ريال.