"حكومة الدبيبة": الاتفاقية مع "إيني" ستوفر 13 مليار دولار خلال 3 سنوات
أكدت حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها في ليبيا، أن الاتفاقية المبرمة مع شركة "إيني" الإيطالية ستوفر عوائد مالية بقيمة 13 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وقال محمد حمودة، الناطق الرسمي باسم حكومة الدبيبة، إن الاتفاقية المبرمة مع شركة "إيني" الإيطالية "هي مسألة اقتصادية فنية أكثر من كونها سياسية"، مشيرًا إلى أن العائد الذي قد تجنيه ليبيا من الاتفاقية يقدر بـ13 مليار دولار خلال مدة زمنية وجيزة، والمقدرة بثلاث سنوات.
وأضاف حمودة في تصريحات لقناة "ليبيا الأحرار" أن "الاتفاقية تعد تكملة لكل الاستثمارات السابقة بين البلدين"، منوهًا إلى أن العجز سيكون كبيرًا خلال السنوات الخمس المقبلة إذا لم تستثمر ليبيا في حقول غاز جديدة لتغطية حاجة المستهلك والدولة من الغاز".
وفي وقت سابق، قال الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية للطاقة، كلاوديو ديسكالتسي، إن "الشركة والمؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا وقعتا اتفاقًا لإنتاج الغاز بقيمة ثمانية مليارات دولار".
وأضاف ديسكالتسي في مؤتمر صحفي أن الاتفاق، الذي تم توقيعه في إطار زيارة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني لطرابلس، "سيشمل أيضًا مشاريع لالتقاط الكربون وللطاقة الشمسية".
وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، فرحات بن قدارة، إن الاتفاق سيمتد لـ 25 عامًا؛ من أجل سعة إنتاجية 800 مليون قدم مكعب من الغاز يوميًا.