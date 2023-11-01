الإمارات تتصدر أكبر 100 شركة ربحيةً في "فورتشن 500 العربية"

أعلنت فورتشن العربية عن إطلاق "قائمة فورتشن 500 العربية لعام 2023"، والتي تضم أكبر 500 شركة في المنطقة من حيث الإيرادات السنوية.

وحجزت الشركات الإماراتية أكبر عدد من الشركات في قائمة أكبر 100 شركة ربحية في القائمة، بـ 32 شركة، لتتفوق بذلك على باقي الدول، إذ تلتها الشركات السعودية بـ 23 شركة ثم قطر بـ 14 شركة، ومصر بـ 12 شركة، ثم الكويت بـ 6 شركات والمغرب 4 والأردن وسلطنة عمان بـ 3 شركات لكل منهما، والبحرين بشركتين، ولبنان بشركة واحدة.

وبيّنت قائمة فورتشن 500 العربية أن دولة الإمارات احتضنت مقرات 87 من شركاتها، مشكّلة بذلك حوالي 17% من القائمة، ما جعلها تحل في المرتبة الثانية بعد السعودية التي بلغت إيراداتها 813.33 مليار دولار. وحققت الشركات الإماراتية إيرادات مجتمعة عام 2022 بقيمة 254.8 مليار دولار.

وضمّت قائمة فورتشن 500 العربية الشركات الخاصة والحكومية المدرجة وغير المدرجة في الأسواق المالية، التي كشفت إيراداتها سواء بشكل رسمي أو عبر التواصل معها من قبل فريق فورتشن العربية.

وتصدرت الشركات الإماراتية قائمة فورتشن 500 من ناحية عدد الموظفين البالغ 681,390 موظفاً موزعين على 87 شركة، بعد السعودية من حيث العدد (153 شركة سعودية)، لكنها تفوقت عليها بعدد الموظفين إذ بلغ عدد موظفي شركات السعودية 548,625 موظفاً.رئيس تحرير فورتشن العربية حمود المحمود