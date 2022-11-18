أول شركة سيارات كهربائية سعودية تعين رئيسًا تنفيذيًا وتفتح باب التوظيف

كما أعلنت "سير" التي كشف ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، عن إطلاقها في وقت سابق من الشهر الجاري، عن استقبال طلبات الراغبين بالانضمام لفريقها الذي يضم حالياً نحو 400 موظف.

وقالت "سير" في بيان، اطلعت عليه "إرم نيوز"، إن الرئيس التنفيذي للشركة، جيمس ديلوكا، يمتلك خبرة تمتد لأكثر من أربعة عقود في قطاع السيارات، حيث تولى العديد من المناصب القيادية في القطاع، وبينها إدارة قطاع التصنيع في شركة "جنرال موترز"، وإنشاء أول علامة سيارات كهربائية في فيتنام في جنوب شرق آسيا (فين فاست).

وسيتم تصميم السيارة وتصنيعها بالكامل داخل المملكة، وستخضع السيارات لفحص الجودة وفق أعلى المقاييس العالمية بحسب بيان رسمي، على أن تكون متاحة للبيع خلال العام 2025 تحت اسم العلامة التجارية "سير".

وستحصل "سير" على تراخيص تقنية المكونات المتعلقة بالسيارات الكهربائية من شركة "بي إم دبليوBMW" لاستخدامها في تطوير المركبات، فيما ستُطوّر شركة "فوكسكون" النظام الكهربائي للسيارات.

ومن المتوقع أن تجذب "سير" استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 562 مليون ريال لدعم الاقتصاد الوطني، وأن تصل مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي بشكل مباشر إلى 30 مليار ريال، مع توفيرها لـ 30 ألف وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر بحلول عام 2034.

وستقوم الشركة الجديدة بتصميم وتصنيع وبيع السيارات الكهربائية المزودة بأنظمة تقنية متقدمة، كخاصية القيادة الذاتية، في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك سيارات السيدان وسيارات الدفع الرباعي.

وستنافس شركة "سير" الجديدة في إنتاجها، مصنعاً آخر للسيارات يساهم فيه صندوق الاستثمارات العامة السعودية أيضاً، ويتبع شركة "لوسيد" الأمريكية للسيارات الكهربائية، ويجري إنشاؤه في الوادي الصناعي بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، في غرب المملكة.