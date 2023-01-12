إريكسون ترصد 220 مليون دولار لغرامات أميركية بملف فساد في العراق

أعلنت شركة إريكسون السويدية العملاقة للاتصالات، التي فتحت السلطات الأميركية تحقيقين بحقّها، أنّها خصّصت نحو 220 مليون دولار لغرامات محتملة في قضية فساد في العراق، كان أحد أطرافها تنظيم داعش.

وأوضحت إريكسون أنها "لم تتوصّل إلى اتفاق مع وزارة العدل الأميركية بشأن هذه الانتهاكات المزعومة، لكن المباحثات مستمرة لحلّ الخلاف".