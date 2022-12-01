أي مستقبل ينتظر سلاسل التوريد العالمية بعد تصاعد الاحتجاجات الصينية؟

أصدرت السلطات الصينية، بصورة مفاجئة، قرارا بالسيطرة على الاحتجاجات التي اندلعت على الصعيدين الرسمي والشعبي، والتي تطالب بإنهاء حالات الإغلاق التي تطبقها الدولة ضمن سياسة "صفر كوفيد".

ووصفت صحيفة "الغارديان" البريطانية، الاحتجاجات الحالية بأنها "الأشد تعقيدا" في تاريخ الصين وقد تضعها على المحك، بعد ما أعاد المتظاهرين استخدام عبارة الزعيم الصيني ماو تسي تونغ، وهى أن "شرارة واحدة يمكن أن تشعل حريقا في البراري".

فى المقابل تراقب أغلب القطاعات الصناعية في الصين تطورات الأحداث الجارية ومدى انعكاسها على القوى الشرائية داخليا وخارجيا، لوضع رؤية مستقبلية لحركة التصنيع و الإنتاج. بحسب وكالة أنباء الصين "شينخوا".

وتشير تقديرات رسمية، إلى أن اقتصاد الصين خسر بالفعل أكثر من 3 تريليونات يوان من قيمته البالغة 114 تريليون يوان (16 تريليون دولار) هذا العام، من خلال إعطاء الأولوية لسياسة "صفر كورونا" على حساب التنمية الاقتصادية.

كما أن قطاع الصادرات الذي يعد المحرك الأول لاقتصاد بكين، لن يسلم من تحقيق مزيد من التراجع خلال العام المقبل 2023، بدعم من تضاؤل الطلب الخارجي والتوترات الجيوسياسية وتعافي قطاعات التصنيع في البلدان الأخرى، وفق بنك "غولدمان ساكس".

بدوره، حذر "مركز الاقتصاد السياسي الدولي" بجامعة بكين، من تصاعد الاشتباكات بين العمال وقوات الأمن؛ لأن ذلك يعد مؤشر سيئا للشركات الأجنبية التي تستثمر في البلاد، والذي قد يدفعها إلى نقل استثماراتها خارج الصين.