أي مستقبل ينتظر سلاسل التوريد العالمية بعد تصاعد الاحتجاجات الصينية؟
أصدرت السلطات الصينية، بصورة مفاجئة، قرارا بالسيطرة على الاحتجاجات التي اندلعت على الصعيدين الرسمي والشعبي، والتي تطالب بإنهاء حالات الإغلاق التي تطبقها الدولة ضمن سياسة "صفر كوفيد".
ووصفت صحيفة "الغارديان" البريطانية، الاحتجاجات الحالية بأنها "الأشد تعقيدا" في تاريخ الصين وقد تضعها على المحك، بعد ما أعاد المتظاهرين استخدام عبارة الزعيم الصيني ماو تسي تونغ، وهى أن "شرارة واحدة يمكن أن تشعل حريقا في البراري".
فى المقابل تراقب أغلب القطاعات الصناعية في الصين تطورات الأحداث الجارية ومدى انعكاسها على القوى الشرائية داخليا وخارجيا، لوضع رؤية مستقبلية لحركة التصنيع و الإنتاج. بحسب وكالة أنباء الصين "شينخوا".
وتشير تقديرات رسمية، إلى أن اقتصاد الصين خسر بالفعل أكثر من 3 تريليونات يوان من قيمته البالغة 114 تريليون يوان (16 تريليون دولار) هذا العام، من خلال إعطاء الأولوية لسياسة "صفر كورونا" على حساب التنمية الاقتصادية.
كما أن قطاع الصادرات الذي يعد المحرك الأول لاقتصاد بكين، لن يسلم من تحقيق مزيد من التراجع خلال العام المقبل 2023، بدعم من تضاؤل الطلب الخارجي والتوترات الجيوسياسية وتعافي قطاعات التصنيع في البلدان الأخرى، وفق بنك "غولدمان ساكس".
بدوره، حذر "مركز الاقتصاد السياسي الدولي" بجامعة بكين، من تصاعد الاشتباكات بين العمال وقوات الأمن؛ لأن ذلك يعد مؤشر سيئا للشركات الأجنبية التي تستثمر في البلاد، والذي قد يدفعها إلى نقل استثماراتها خارج الصين.
انعكاس الاضطرابات على التوريد
وفي حديثه لـ "إرم نيوز"، قال الخبير الاقتصادي المتخصص في الشأن الصيني، نائب رئيس لجنة تنمية العلاقات مع الصين بجمعية رجال الأعمال المصريين، مصطفى إبراهيم، إن "أي اضطرابات داخلية ستنعكس بالتأكيد على عمليات التوريد، وارتباطات مع العملاء".
وتابع، أن "استمرار الاشتباكات الحالية ستدفع المستوردين من الصين إلى البحث عن أسواق بديلة، حتى لا تتعطل مصانعهم نتيجة تراجع الإمدادات الصينية".
لكنه رجح أن تساهم الخطة التي ينفذها المسؤولون الصينيون لعدم نمو الأحداث السياسية، والتمسك بالإجراءات الاحترازية للقضاء على كوفيد19، في الحفاظ على استمرار انتظام سلاسل التوريد العالمية، وفق قوله.
واعتبر إبراهيم نجاح الصين في مواجهة أزمة كورونا دليل قوى على إمتلاكها خطط للتعامل مع الأزمات على المدى القريب والبعيد؛ لذلك توقع حدوث حلول عاجلة لتلك الاشتباكات.
الشعور بالقلق
من جانبه يرى الخبير الاقتصادي العراقي عبدالرحمن المشهداني، أن عددا كبيرا من الشركات الصناعية تشعر بالقلق نتيجة تأخيرات طويلة في الشحن، واستمرار أزمة نقص مكونات التصنيع التي نستوردها من الصين".
وقال المشهداني، إن "البقاء على إغلاق العديد من المقاطعات ضمن السياسة التي تتبعها لمواجهة كورونا، أدى إلى ارتفاع معدلات البطالة وخروج العديد من المصانع من سوق التصدير العالمي".
أشار أن دلائل المؤشرات الحالية للاقتصاد الصيني، تؤكد بأنه متعثر حتى وإن بدى للجميع تحقيق نمو بصورة بطيئة، وهذا قد يعيد أزمة التوريد التي حدثت تزامنا مع جائحة كورونا، العام 2020.
ورهن المشهداني في حديثه لـ "إرم نيوز" عدم حدوث أي أزمات مستقبلية في سلاسل التوريد بتخفيف وطأة الاضطرابات السياسية عبر الاستجابة لمطالب الشعب، وفي ذات الوقت تحقيق تطلعات الدولة.
هجرة الشركات الصينية
وفي هذا الإطار توقعت مجلة “مودرن دبلوماسي”، أيضا، أن يؤدي التباطؤ الاقتصادي الحالي إلى مشكلات اجتماعية، ومزيد من الإغلاق سيقفز بمعدلات البطالة إلى أرقام كبيرة".
وكما أن الضغوط على الشركات الصغيرة والمتوسطة بسبب الإغلاقات التي تعد عصب الاقتصاد الصيني، دفعها إلى البحث عن فرص جديدة خارج الحدود الصينية، بحسب الرئيس السابق لغرفة التجارة الأميركية في شنغهاي الصين، كير جيبس.
لكن الصين انتبهت لهذا الأمر، وكلفت الجهات المسؤولة عن تحصيل الضرائب بإرجاء تحصيل ضرائب بقيمة 256.7 مليار يوان "أى ما يعادل 40.26 مليار دولار أمريكي" مستحقة على الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، لحين استقرار الأوضاع.