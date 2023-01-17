اتفاق بين رينو ونيسان على إعادة هيكلة تحالفهما

اتفقت مجموعتا نيسان ورينو، ليل الاثنين الثلاثاء، على إعادة هيكلة تحالفهما إثر مفاوضات استمرّت أشهرًا، ويُتوقع صدور الإعلان الرسمي أواخر كانون الثاني/يناير - مطلع شباط/فبراير.

وخلال اجتماع لمجلس إدارة نيسان، الاثنين، أعطى المدراء المستقلون للمجموعة اليابانية المصنّعة للسيارات "ضوءهم الأخضر"، بحسب هذا المصدر، متحدثًا عن لحظة "تاريخية".

ومن المقرر انعقاد اجتماع للتحالف في 26 كانون الثاني/يناير في اليابان لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاقات التي يُتوقع توقيعها "الأسبوع التالي"، وفق المصدر.

وأكد مصدر مقرّب من رينو هذا الجدول الزمني الثلاثاء، مع ترقّب إعلان رسمي أواخر كانون الثاني/يناير - مطلع شباط/فبراير.

وكان ملف رينو-نيسان على جدول أعمال محادثات جرت الاثنين الماضي في باريس بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا. وتجدر الإشارة إلى أن الدولة الفرنسية تملك 15% من الشركة المصنّعة الفرنسية.