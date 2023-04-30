تسلا: الطرازان إس وإكس غير متاحين في بعض دول آسيا المحيط الهادي

أفاد الموقع الإلكتروني لشركة صناعة السيارات الكهربائية تسلا، اليوم الأحد، بأن طرازي موديل إس وموديل إكس غير متاحين للطلب في بعض دول آسيا المحيط الهادي، منها أستراليا وتايلاند وسنغافورة ونيوزيلندا.

ويشير الموقع إلى أن طرازات تسلا الأخرى، مثل موديل 3 وموديل واي، متوفرة في هذه البلدان.

ولم يتضح على الفور سبب عدم توافر هذين الطرازين.

وسجلت شركة صناعة السيارات الكهربائية عمليات تسليم غير مسبوقة في ربع السنة من يناير/ كانون الثاني إلى مارس/ آذار، لكن تسليم السيارات من الطرازين المرتفعي السعر موديل إكس وموديل إس تراجع 38 بالمئة.

وتخفض تسلا أسعار بعض طرازاتها بشكل كبير هذا العام في الأسواق لزيادة الطلب مع احتدام المنافسة بين صانعي السيارات الكهربائية في جميع أنحاء العالم.