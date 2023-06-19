إيرباص تتلقى طلبية تاريخية من الهند

أبرمت شركة "إيرباص" الأوروبية صفقة تاريخية لبيع 500 طائرة ضيقة البدن إلى شركة الطيران الهندية إنديجو، في افتتاح معرض باريس الجوي، وهو أكبر عدد من الطائرات تبيعه "إيرباص" لشركة واحدة.

وتتجاوز الصفقة التي تقدر قيمتها بمليارات الدولارات اتفاقا أبرمته شركة طيران الهند "إير إنديا"، في وقت سابق من العام الجاري، لشراء 470 طائرة، وذلك ضمن استعدادات أكبر شركتين للطيران في الهند لزيادة في الطلب على السفر الجوي بالمنطقة.

وجاءت طلبية إنديجو لشراء الطائرات من عائلة "إيه 320نيو" بعد مفاوضات استمرت شهورا، كانت "رويترز" أول من نقل أنباءها.

وكانت مصادر في صناعة الطيران قد قالت قبل افتتاح المعرض إن صفقة تضم 500 طائرة باتت وشيكة.