إيرباص تتلقى طلبية تاريخية من الهند
أبرمت شركة "إيرباص" الأوروبية صفقة تاريخية لبيع 500 طائرة ضيقة البدن إلى شركة الطيران الهندية إنديجو، في افتتاح معرض باريس الجوي، وهو أكبر عدد من الطائرات تبيعه "إيرباص" لشركة واحدة.
وتتجاوز الصفقة التي تقدر قيمتها بمليارات الدولارات اتفاقا أبرمته شركة طيران الهند "إير إنديا"، في وقت سابق من العام الجاري، لشراء 470 طائرة، وذلك ضمن استعدادات أكبر شركتين للطيران في الهند لزيادة في الطلب على السفر الجوي بالمنطقة.
وجاءت طلبية إنديجو لشراء الطائرات من عائلة "إيه 320نيو" بعد مفاوضات استمرت شهورا، كانت "رويترز" أول من نقل أنباءها.
وكانت مصادر في صناعة الطيران قد قالت قبل افتتاح المعرض إن صفقة تضم 500 طائرة باتت وشيكة.
وقال بيتر إلبرز الرئيس التنفيذي لشركة إنديجو، في مؤتمر صحفي: "هذه مجرد البداية، وهناك المزيد في المستقبل. مع نمو الهند ونمو سوق الطيران الهندية.. هذا هو الوقت المناسب لنا لتقديم هذه الطلبية".
ومن المقرر أن تسلم إيرباص الطائرات بين عامي 2030 و2035.
وبعد توقيع الاتفاق مع شركة إنديجو، قال الرئيس التنفيذي لشركة إيرباص جيوم فوري إنه من السابق لأوانه التفكير في زيادة معدل إنتاج الطائرات ضيقة البدن لأكثر من 75 طائرة المقررة شهريا.
وتواجه شركة "إيرباص" مشكلات في إعادة معدلات الإنتاج للمستويات التي كانت عليها قبل الجائحة، واضطرت لتأجيل هدفها الذي كان من المقرر تحقيقه في 2025 إلى 2026، لكن فوري قال إن تعطل الإمدادات سيكون مشكلة قصيرة الأجل نسبيا بالنظر إلى مواعيد التسليم بدءا من العقد المقبل.
وقالت مصادر إن إنديجو تجري محادثات منفصلة مع "إيرباص" ومنافستها "بوينغ" للحصول على 25 طائرة عريضة البدن يمكن أن تكون إما من طراز إيرباص "إيه 330 نيو" أو "بوينغ 787".
وامتنع إلبيرز عن التعليق على ما إذا كانت شركته ستقدم طلبيات لشراء المزيد من الطائرات.