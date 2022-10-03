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اقتصاد

دبي.. غرامة مالية على "كيه بي إم جي" لإخفاقها بتدقيق حسابات "أبراج"
تاريخ النشر: 03 أكتوبر 2022 17:34 GMT
تاريخ التحديث: 03 أكتوبر 2022 18:30 GMT

دبي.. غرامة مالية على "كيه بي إم جي" لإخفاقها بتدقيق حسابات "أبراج"

أعلنت سلطة دبي للخدمات المالية، اليوم الاثنين، أنها فرضت غرامة مبدئية على شركة "كيه بي إم جي" ومدققها المالي الرئيس بقيمة مليوني دولار فيما يتعلق بإخفاقات في

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المصدر: رويترز

أعلنت سلطة دبي للخدمات المالية، اليوم الاثنين، أنها فرضت غرامة مبدئية على شركة ”كيه بي إم جي“ ومدققها المالي الرئيس بقيمة مليوني دولار فيما يتعلق بإخفاقات في تدقيق حسابات مجموعة ”أبراج“، شركة الاستثمار المباشر المنهارة.

وقالت السلطة إنها فرضت غرامة مالية بقيمة 1.5 مليون دولار على ”كيه بي إم جي“ وبقيمة 500 ألف دولار على المدقق الرئيس ميلند نافالكار الذي كان شريكا في الشركة في ذلك الوقت، مضيفة أن ”الشركة ونافالكار قاما بالاعتراض على النتائج التي توصلت إليها السلطة، وبرفع طلب إلى الهيئة القانونية للأسواق المالية لمراجعة القرارات الصادرة بحقهم، حيث سيتم عرض القضية من قبل جميع الأطراف أمامها وقد يتم تأييد قرارات السلطة أو تغييرها أو نقضها نتيجة لمراجعة الهيئة“.

وأوضحت أن ”الشركة ومدققها فشلا في اتباع معايير التدقيق الدولية السارية عند إجراء عمليات التدقيق على شركة أبراج كابيتال المحدودة لعدة سنوات حتى أكتوبر/ تشرين الأول 2017“.

ورأت السلطة أن ”إجراء عمليات تدقيق حسابات شركة أبراج كابيتال وفقا للمعايير المتوقعة كان من شأنه أن يكشف وجود مخالفات استمرت لأكثر من خمس سنوات، منها عدم توافق البيانات المالية لشركة أبراج كابيتال مع القواعد المحاسبية وفشلها في الحفاظ على موارد رأسمالية كافية، وأن الشركة أخفت وضعها المالي الحقيقي عن مراجعي الحسابات“.

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