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اقتصاد

مشاريع ضخمة في 12 مدينة.. محمد بن سلمان يطلق شركة "داون تاون السعودية"
تاريخ النشر: 03 أكتوبر 2022 15:56 GMT
تاريخ التحديث: 03 أكتوبر 2022 16:30 GMT

مشاريع ضخمة في 12 مدينة.. محمد بن سلمان يطلق شركة "داون تاون السعودية"

أعلن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، اليوم الإثنين، عن إطلاق شركة "داون تاون السعودية"، والتي تهدف لإنشاء

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المصدر: فريق التحرير

أعلن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، اليوم الإثنين، عن إطلاق شركة ”داون تاون السعودية“، والتي تهدف لإنشاء وتطوير مراكز حضرية ووجهات متعددة ومتنوعة في أنحاء المملكة، وفق وكالة الأنباء السعودية (واس).

وقالت الوكالة الرسمية، إن الشركة ستسهم في تطوير البنية التحتية للمدن، وتعزيز الشراكات الإستراتيجية مع القطاع الخاص والمستثمرين، وذلك عبر تقديم العديد من الفرص الاستثمارية الجديدة في قطاعات الأعمال والتسوق والسياحة والترفيه والإسكان.

وستعمل شركة ”داون تاون السعودية“ على إطلاق مشاريعها في 12 مدينة، وهي: المدينة المنورة، الخُبر، الأحساء، بريدة، نجران، جيزان، حائل، الباحة، عرعر، الطائف، دومة الجندل، وتبوك.

وتنوي الشركة العمل على تطوير أكثر من 10 ملايين متر مربع لمشاريعها المصممة وفق الطابع الحديث والمُستمد من روح مناطق المملكة وثقافتها، ونسيجها العمراني المحلي، مع مراعاة تطبيق أحدث المعايير المعتمدة، وفقا للوكالة.

ويستهدف صندوق الاستثمارات العامة من خلال مشاريع ”داون تاون السعودية“ الإسهام في تعزيز الحركة التجارية والاستثمارية في المدن المختلفة حول المملكة؛ مما يزيد من جاذبيتها، ويعزز الأثر الإيجابي على الاقتصاد المحلي لها، بحسب ”واس“.

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