الصندوق السيادي السعودي يستحوذ على 43% من "بي تك" المصرية

أعلنت شركة ”بي تك“ المتخصصة في مجال بيع الأجهزة المنزلية والإلكترونية وخدمات التمويل الاستهلاكي في مصر عن استحواذ إحدى الشركات التابعة للصندوق السيادي السعودي على حصة من الشركة تقدر بـ43%.

وأوضحت الشركة اليوم الإثنين، أن الاستحواذ جاء في إطار استثمار جديد من قبل الشركة السعودية المصرية للاستثمار المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي السعودي وأحد أكبر الصناديق السيادية في العالم).

وستقوم الشركة السعودية المصرية للاستثمار بشراء حصة أقلية ذات أهمية في شركة ”بي تك“ من صندوق شركاء التنمية الأفريقي الثاني African Development Partners II التابع لشركة شركاء التنمية الدولية Development Partners International، وهي شركة استثمارية تهدف للاستثمار في الشركات بأفريقيا ذات معدلات النمو الكبيرة، والتي تهدف لخلق أثر في المجتمعات ودعم الابتكار.

وتأسست شركة ”بي تك“ العام 1997 وتعتبر أكبر وأسرع الشركات نموا في مجال تجارة وتوزيع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية في السوق المصري وأكبر منصة للتجزئة.

وتعد ”بي تك“ الوكيل الحصري للعديد من العلامات التجارية العالمية في مصر، وهي مملوكة بنحو 34% لشركة ”دي.بي.آي“ البريطانية للاستثمار المباشر، وذلك بعد أن استحوذت الشركة البريطانية على حصة من الشركة في 2016 مقابل نحو 34 مليون دولار، فيما تعود بقية ملكية الشركة إلى عائلة رئيس مجلس الإدارة محمود خطاب.