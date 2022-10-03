"تسلا" تحقق رقما قياسيا في مبيعات السيارات الكهربائية بالربع الثالث

أعلنت شركة ”تسلا“ الأمريكية للسيارات الكهربائية، أنها حققت رقما قياسيا في مبيعاتها خلال الربع الثالث من العام.

وفي تقرير نشرته شبكة ”سي أن بي سي“ الأمريكية، اليوم الإثنين، قالت الشركة إن إجمالي مبيعاتها من السيارات الكهربائية بلغ 343830 سيارة في الربع الثالث.

وأضافت الشبكة: ”تجاوزت تسلا أعلى التوقعات وحققت رقمًا قياسيًا جديدًا لتسليم السيارات في ربع واحد“.

وأشارت إلى أنه تم تسجيل الرقم القياسي السابق، في الربع الأول من العام ببيع 310،048 سيارة فيما بلغت المبيعات 254695 سيارة في الربع الثاني.

وبالنسبة للإنتاج، بلغ الرقم المجمع لإنتاج جميع السيارات 365923 سيارة في الربع الثالث شملت 345988 سيارة من طراز 3/Y والبقية من طراز S/X.

وقالت ”تسلا“: ”في الربع الثالث، أنتجنا أكثر من 365000 مركبة وسلمنا أكثر من 343000 مركبة. تاريخيًا، استمرت أحجام التسليم الخاصة بنا بالارتفاع مع نهاية كل ربع سنة“.

وأضافت: ”مع استمرار أحجام إنتاجنا في النمو، أصبح من الصعب بشكل متزايد تأمين طاقة كافية لنقل المركبات وبتكلفة معقولة خلال أسابيع الذروة اللوجستية هذه“.

وفي تموز/ يوليو الماضي، اضطرت ”تسلا“ أكبر شركة إنتاج سيارات كهربائية في العالم إلى تعليق معظم إنتاج مصنعها في مدينة ”شنغهاي“ الصينية مؤقتًا، لإجراء توسعات للمصنع.

وأوضحت أنه بحلول شهر آب/ أغسطس الماضي، انتعش إنتاج الشركة وتسليماتها في الصين بشكل كبير.

وفي الولايات المتحدة، أجرت ”تسلا“ تخفيضات كبيرة في عدد الموظفين، فيما طلب ماسك من جميع موظفي الشركة بالعمل في المكتب لمدة 40 ساعة على الأقل في الأسبوع بعد أن سُمح لهم سابقًا بالعمل عن بُعد بسبب تفشي وباء ”كورونا“ وإصابة الملايين من الناس في الولايات المتحدة.

ولفتت الشبكة، إلى أنه ”بعد ذلك، تم فصل بعض الموظفين، واختار آخرون الاستقالة، في حين واجه أولئك الذين عادوا إلى المكتب ظروفًا مزدحمة استمرت خلال الربع الثالث، ما جعل من الصعب إنجاز العمل بشكل طبيعي في بعض منشآت الشركة“.