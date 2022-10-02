"رويترز": "ماجد الفطيم" الإماراتية تعلق خطط بيع أصولها لتبريد المناطق

قال مصدران مطلعان لـ“رويترز“، إن شركة ”ماجد الفطيم“، المتخصصة في تطوير مراكز التسوق في الشرق الأوسط، قررت تعليق خططها لتصفية أصولها لتبريد المناطق.

واستعانت ماجد الفطيم في دبي، ببنك ”إتش.إس.بي.سي“ في العام 2020 لتقديم المشورة لها بشأن البيع المحتمل لمحطات التبريد المرتبطة بالفنادق ومراكز التسوق، والتي قالت المصادر إنها قد تجلب نحو 500 مليون درهم (136 مليون دولار).

ولم يتضح حتى الآن سبب قرار الشركة تعليق خططها.

وتم تطوير محطات تبريد المناطق، التي توفر المياه المبردة عبر الأنابيب المعزولة لتبريد المكاتب والمباني الصناعية والسكنية، كبديل اقتصادي وصديق للبيئة لتكييف الهواء.

وكان بيع وحدة التبريد جزءا من إستراتيجية شركة ماجد الفطيم لتصفية ما تعتبره أصلا غير أساسي ودعم السيولة بعد جائحة فيروس كورونا وعمليات الإغلاق، والقيود اللاحقة في الإمارات العربية المتحدة والدول الأخرى التي تعمل بها.