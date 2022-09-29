"سافي" السعودية للألعاب الإلكترونية تستثمر 37.8 مليار دولار في 4 مبادرات

ذكرت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الخميس، أن مجموعة ”سافي“ للألعاب الإلكترونية، التي يمتلكها صندوق الاستثمارات العامة، وهو صندوق الثروة السيادية في البلاد، ستستثمر 142 مليار ريال سعودي (37.8 مليار دولار) في 4 مبادرات وبرامج في إطار سعيها لتصبح مركزا عالميا للألعاب.

ويشمل الاستثمار تخصيص مبلغ 50 مليار ريال للاستحواذ على واحدة من أفضل شركات نشر الألعاب وتطويرها لتصبح شريكاً إستراتيجيا فعالا، واستثمار 70 مليار ريال لشراء مجموعة من حصص الأقلية في شركات رئيسية تدعم خطط المجموعة في قطاع الرياضات الإلكترونية وتطوير الألعاب.

كما تشمل قيام المجموعة بضخ مبلغ 2 مليار ريال في استثمارات متنوعة في شركات مبتكرة ناشئة بهدف تطوير الألعاب والرياضات الإلكترونية، ويتضمن البرنامج الرابع استثمار 20 مليار ريال للمشاركة في الشركات العريقة في القطاع والتي تتماشى خططها مع استراتيجية المجموعة.

وتتمثل الأهداف الرئيسية لإستراتيجية مجموعة ساڨي للألعاب الإلكترونية في تعزيز النمو من خلال الاستثمار في قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية ووضع خطة طويلة المدى للاستثمار وتوظيف رأس المال بفعالية ضمن القطاع، وتوفير فرص المشاركة وترسيخ الشراكات في قطاع الألعاب الإلكترونية، بالإضافة إلى تحسين تجربة اللاعبين.

ويأتي إطلاق إستراتيجية مجموعة ساڨي لتمكين ودعم الإستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية التي تم الإعلان عنها مؤخرا، حيث ستقوم مجموعة ساڨي بالاستثمار في البرامج والبنى الأساسية من أجل توفير فرص التدريب والتعليم، واستقطاب الشركات العالمية إلى السعودية من خلال الاستثمارات والشراكات التي ستساهم في توفير المهارات ونقل المعرفة، كما ستعمل على إنشاء 250 شركة للألعاب الإلكترونية في المملكة، مما سيوفر 39 ألف وظيفة، ويرفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الاجمالي إلى 50 مليار ريال بحلول 2030.