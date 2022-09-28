لأول مرة من 2015.. زوكربيرغ خارج قائمة أغنى 10 أشخاص في أمريكا

خرج الرئيس التنفيذي لشركة ”ميتا“ مارك زوكربيرغ، من قائمة ”أغنى 10 شخصيات في أمريكا“، لأول مرة منذ عام 2015، وذلك بسبب انخفاض أسعار أسهم شركته خلال العام الماضي.

وكان مؤسس منصة ”فيسبوك“ للتواصل الاجتماعي، البالغ من العمر 38 عامًا، قد تراجع من المرتبة الثالثة إلى المرتبة الـ 11 على قائمة ”فوربس 400“ لأغنى أغنياء أمريكا، بعدما فقد أكثر من نصف ثروته التي تبلغ 76.8 مليار دولار، منذ أيلول/سبتمبر من العام الماضي.

ووصل صافي ثروة مارك زوكربيرغ، إلى 57.7 مليار دولار بعد التراجع الكبير الذي ضرب ثروته بفعل تراجع سهم شركة ”ميتا“.

وكان قطب التكنولوجيا قد قال في تشرين الأول/أكتوبر 2021 إن شركته ستستثمر بشكل كبير في تطوير جزء من ”الميتافيرس“، وهو عالم رقمي يتم الوصول إليه بأجهزة الواقع المعزز والافتراضي حيث سيعمل الناس يومًا ما ويتسوقون ويتابعون الأنشطة الترفيهية.

وأعلنت الشركة في وقت سابق من هذا العام، أن قسم ”Meta Reality Labs“ خسر 10 مليارات دولار العام الماضي.

وواجهت الشركة التي شهدت انخفاضًا في سعر سهمها بنسبة 38% في الأشهر الـ 6 الماضية، تدقيقًا حكوميًا متزايدًا على عدة جبهات.

وتعاني شركة ”ميتا“ أيضًا من تراجع اهتمام شرائح واسعة بتطبيقيها ”إنستغرام“ و“فيسبوك“، حيث يتدفق المستخدمون الأصغر سنًا على وجه الخصوص إلى ”تيك توك“ الصيني والتطبيقات الأحدث مثل ”BeReal“ بأعداد كبيرة.

وأصبح زوكربيرغ مليارديرًا في 2008 عن عمر يناهز 23 عامًا، وظهر لأول مرة في قائمة ”فوربس 400“ في المرتبة الـ 321 بقيمة 1.5 مليار دولار.