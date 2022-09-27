"نيوم" التقنية تغير اسمها.. وتكشف عن استثمارات بمليار دولار في الذكاء الاصطناعي

قال جوزيف برادلي، الرئيس التنفيذي لشركة نيوم التقنية الرقمية، التابعة لمشروع نيوم الذي يتبناه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وتقدر تكلفته بنحو 500 مليار دولار، إن الشركة استثمرت مليار دولار في عام 2022 في مجال الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك منصة ميتافيرس.

وأعلن جوزيف برادلي، أن الشركة غيرت اسمها إلى (تونومس)، كما تعمل نيوم على دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في بناء مشروعها الرائد (ذا لاين)، وهي مدينة خالية من الانبعاثات الكربونية تزخر بالروبوتات والصور المجسمة (الهولوغرام) فضلًا عن واجهات عاكسة تمتد لأكثر من 170 كيلومترًا، وتعمل بالطاقة المتجددة بنسبة 100%.

وأشار برادلي إلى أن تونومس تستثمر مليار دولار في عام 2022 وحده في الميتافيرس وغيره من تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ومليارًا آخر في شبكات الاتصالات، وتستثمر 1.2 مليار دولار إضافية في المشاريع التجارية وريادة الأعمال.

وتعمل تونومس بالتعاون مع أوراكل وون ويب.

وقال برادلي في مقابلة صحفية: ”نيوم تصبح حقًا، في رأيي، محرك الابتكار لدول مجلس التعاون الخليجي“. موضحا: ”إن الالتحاق بمنصة الميتافيرس الخاصة بنيوم سيساعد الأفراد حول العالم على إجراء زيارات افتراضية قبل الاستثمار الفعلي في المدينة“.

وأكد أن تقنية التوأم الرقمي تساعد في بناء ”ذا لاين“، مضيفًا أنه في المستقبل، سيتم استخدامها أيضًا للارتقاء بتجربة سكانها.

وأضاف: ”إذا كنت تمتلك شقة في نيوم… وقررت التوسع، ولديك حفلة.. يمكنك أيضًا أن تقرر دعوة أشخاص للحضور افتراضيًا بتقنية التصوير المجسم“.