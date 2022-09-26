"رويترز": توقف خدمة "يو" للاتصالات في عدن بعد ساعات من استئنافها

أكد سكان أن خدمة الشركة اليمنية العُمانية للاتصالات (يو) توقفت مرة أخرى مساء يوم الاثنين في مدينة عدن، بعد ساعات قليلة من عودتها إثر انقطاع دام ثلاثة أشهر.

وكانت السلطات الأمنية في عدن أوقفت خدمات الشركة بالكامل في عدن والمحافظات المجاورة لها في أواخر يونيو/ حزيران الماضي، ما تسبب في حرمان آلاف المشتركين من التزود بخدمة الشركة بنظام ”جي.إس.إم“.

وقال مسؤول بالشركة لـ“رويترز“ آنذاك إن الإيقاف جاء بعد أيام من إغلاق مقرات الشركة في مديريات مدينة عدن على خلفية إطلاقها خدمة ”فور جي“ دون تنسيق مع السلطات الحكومية في عدن.

وقال وزيران في الحكومة اليمنية، المعترف بها دوليا في عدن، لـ“رويترز“ يوم الاثنين، إن ”إعادة تشغيل الخدمة تم دون علم الحكومة خاصة أن القضية ما زالت منظورة في محكمة الاستئناف، ولهذا تم الاعتراض ووقف خدمة شركة الاتصالات العُمانية مرة أخرى“.

من ناحيته، قال مسؤول رفيع في الشركة اليمنية العُمانية في عدن لـ“رويترز“ إن ”الشركة أجرت عملية صيانة لأجهزتها المتوقفة منذ ثلاثة أشهر وأعيد تشغيل الشبكة لتجربتها، لكن الشركة أوقفت الخدمة مرة أخرى بعد أقل من ثلاث ساعات من عودتها“.

وذكر أن ”قيادة الشركة تنتظر توجيهات من المجلس الرئاسي اليمني لإعادة الخدمة في عدن في أقرب وقت ممكن“.

وفي وقت سابق قال سكان إن خدمة الشركة اليمنية العُمانية للاتصالات (يو) عادت للعمل مساء يوم الإثنين.

وأكد مستفيدون من الخدمة ومشتركون لـ“رويترز“ أن هواتفهم استقبلت مجددا إشارة بث الشبكة مساء الإثنين.

وفي اليمن ثلاث شركات للهاتف المحمول، اثنتان تتبعان القطاع الخاص وتعملان بنظام ”جي.إس.إم“، بجانب شركة ”يمن موبايل“ الحكومية المشغل الوحيد بنظام ”سي.دي.إم.إيه“.

ويبلغ عدد مستخدمي الهاتف المحمول في اليمن 20 مليون مشترك تقريبا، وتتصدر شركة ”يمن موبايل“ شركات الاتصالات الثلاث إذ لها نحو عشرة ملايين مشترك.