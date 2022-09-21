"فولفو" تستخدم الكاميرات وأجهزة الاستشعار في سياراتها لمراقبة السائقين

كشفت شركة ”فولفو“ السويدية لتصنيع السيارات أن سيارتها التالية ستكون الأكثر أمانًا في العالم، حيث ستصبح أول من يراقب السائقين باستخدام الكاميرات وأجهزة الاستشعار لاكتشاف ما إذا كانوا ينامون أو في حالة سكر أو لديهم تشتت أثناء القيادة.

وتحتوي السيارة الكهربائية EX90 SUV التي من المقرر أن يتم الكشف عنها في غضون شهر، على مجموعة من التقنيات الجديدة التي تشمل ثماني كاميرات وخمسة رادارات و 16 جهاز استشعار بالموجات فوق الصوتية ونظام الليدار المتطور الذي يتيح إنشاء رؤية 360 درجة، مع درع السلامة الذي يمكن أن يقلل حوادث الطرق الخطيرة بنسبة تصل إلى الخمس.

ومن المقرر أن تحتوي السيارة أيضًا على كاميرتين داخليتين ومستشعر وعجلة قيادة حساسة للمس لمراقبة السائقين بشكل دائم لمعرفة ما إذا كانوا يشعرون بالنعاس أو مرضى أو ينظرون إلى هواتفهم أثناء القيادة.

وفي حال لم يستجب سائق السيارة للتنبيهات، فيمكنه السيطرة على السيارة وإيقافها في حال الاستشعار بحادث وشيك.

ومع ذلك، أكدت شركة ”فولفو“ أن الكاميرات لا تسجل لقطات للسائق وتقوم فقط بقياس اتجاه نظرة عين السائق وموضع رأسه.

وفي هذا الصدد، أعربت شركة ”فولفو“ عن فخرها بكونها من أوائل الشركات التي تهتم بسلامة المركبات، وهي أيضا واحدة من العلامات التجارية الرائدة عندما يتعلق الأمر بالتكنولوجيا الجديدة التي تهدف لتقليل عدد الاصطدامات والحوادث في سياراتها.

وفي السنوات الأخيرة، قادت الشركة الصناعة بعدد من ميزات السلامة لأول مرة، بما في ذلك محددات السرعة في جميع سياراتها الجديدة المنتجة من عام 2020 والتي تقيد السائقين بسرعات لا تزيد على 112 ميلاً في الساعة.