"رويترز": محادثات مبكرة لاستحواذ "أدنوك" على حصة في "جانفور"

قال مصدر مطلع إن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) تجري محادثات ما زالت في مرحلة مبكرة لتقديم عرض للاستحواذ على مجموعة ”جانفور“ لتجارة الطاقة أو على حصة فيها.

وتبحث ”جانفور“ منذ سنوات عن مشتر أو شريك بحصة أقلية. وأعلن المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي للشركة توربورن تورنكفيست في مارس/ آذار أنه يبحث عن شركاء للمساعدة في توسيع الأعمال وضخ رأس مال.

وتورنكفيست هو المالك لحصة الأغلبية في الشركة التي حققت أرباحا قياسية في عام 2021، وكذلك في النصف الأول من العام الجاري.

وتستفيد شركات النفط الكبرى والشركات التجارية والبنوك من اضطرابات سوق الطاقة، لا سيما الغاز الطبيعي، منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط/فبراير.

وتقول ”جانفور“ إن قيمتها ارتفعت إلى أربعة مليارات دولار في النصف الأول من العام الجاري.

وتعمل ”أدنوك“ تدريجيا منذ عام 2018 على تأسيس قسم تجاري، ولديها حاليا ذراعان تجاريتان، هما ”أدنوك التجارية“ وتركز على تجارة الخام، و“أدنوك للتجارة العالمية“، وهي مشروع مشترك مع ”إيني“ الإيطالية و“أو.إم.في“ النمساوية وتركز بشكل أكبر على المنتجات المكررة.

وكانت بلومبرغ أول من أورد نبأ اهتمام ”أدنوك“ بهذه الصفقة.