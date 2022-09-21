في ظل أزمة الطاقة.. ألمانيا تؤمم مجموعة "يونيبر" النفطية العملاقة

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

أعلنت الدولة الألمانية اليوم الأربعاء، عن التوصل إلى اتفاق لتأميم مجموعة ”يونيبر“ النفطية التي تواجه صعوبات مالية بسبب انقطاع إمدادات الغاز الروسي، في خطوة ضرورية لتجنب إفلاس أكبر شركة ألمانية لاستيراد الغاز، وما قد ينجم عن ذلك من اضطرابات كبرى في سوق الطاقة.

وجاء في بيان لوزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك أن ”الحكومة ستستعيد 99% من يونيبر“.

وفي معرض تبريرها الخطوة ذكرت برلين بأن ”يونيبر، هي ركيزة أساسية لإمدادات الطاقة الألمانية“.

وتمد المجموعة التي تعد أكبر مستورد للغاز في ألمانيا، مئات المدن والبلدات بالمادة، أي ما يعادل 40% من إمدادات الغاز في البلاد، وفق وزير الاقتصاد.

وخطة التأميم التي جرى بحثها على مدى أسابيع عدة ”أصبحت ضرورة“ لأن الأوضاع ”تفاقمت بشكل كبير“ مع إغلاق خط أنابيب الغاز ”نورد ستريم“ الذي يربط روسيا بألمانيا في مطلع أيلول/سبتمبر، وفق ما أوضح وزير الاقتصاد الألماني في مؤتمر صحافي عقده الأربعاء.

وتأتي زيادة الدولة حصتها لتحل محل خطة مساعدة أعلنت في تموز/يوليو الماضي كانت تلحظ استحواذ برلين على 30% من أسهم المجموعة ومقرها ”دوسلدورف“.

وبالإجمال تقدر تكلفة التدابير التي تم إعلانها اعتبارا من الصيف لمساعدة ”يونيبر“ على الخزينة الألمانية بنحو 30 مليار يورو، وفقا لحسابات أجرتها وكالة ”فرانس برس“.

وفي التفاصيل، ستشتري ألمانيا مجمل أسهم ”يونيبر“ المملوكة من ”فورتوم“ الفنلندية، أكبر مساهمي المجموعة، بواقع 1,70 يورو للسهم، مقابل مبلغ قدره 500 مليون يورو.

وستعمد برلين إلى زيادة رأسمال المجموعة بـ8 مليارات يورو، وفق الحكومة.

ويلحظ الاتفاق سداد الدولة الألمانية قرضا بثمانية مليارات يورو قدمته ”فورتوم“ إلى ”يونيبر“.