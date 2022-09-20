بسبب الرواتب ولائحة الجزاءات.. موظفو الخطوط الكويتية ينفذون اعتصاما احتجاجيا

نفذ موظفو الخطوط الجوية الكويتية، اليوم الثلاثاء، اعتصاما احتجاجا على ما قالوا إنه تدنٍ في الرواتب، واعتراضا على لائحة الجزاءات في الشركة.

ووفق صحيفة ”الوطن“ المحلية، فقد ”نفذ موظفو الخطوط الكويتية وقفة احتجاجية في المبنى الرئيس للشركة، وذلك لإقرار مطالبهم ورفض لائحة الخدمة والممارسات التعسفية على خلفية دعوة النقابة“.

وأوضح عدد من الموظفين المحتجين في لقاءات صحفية، أن ”وقفتهم جاءت احتجاجًا على تدني الرواتب وعلى لائحة الجزاءات الجديدة ولائحة الخدمة وقانون الخصخصة“.

وشددوا على أن العديد من الكويتيين يعانون من تدني الرواتب في الخطوط الكويتية، حيث إن العديد من الخريجين يتم تعيينهم برواتب أقل من 900 دينار، إضافة إلى عدم تمكين الكفاءات والمؤهلين من هذه الوظيفة.

إعتصام موظفي "الخطوط الكويتية":

أصبحنا بيئة عمل طاردة.. نعاني من تدني الرواتب pic.twitter.com/u1g2sB4B7u — جريدتكم (@ImeGrop) September 20, 2022

وأضاف المحتجون أن الموظفين يعانون كذلك من عدم توافر الامتيازات، حيث يتم سحب رصيد الإجازات وسوء نظام التأمين، وتفاوت العقود والرواتب.

وانتقدوا لائحة الجزاءات الجديدة ولائحة الخدمة، إذ لفت أحد المحتجين إلى أن اللوائح لم تعرض على النقابة ما يعد مخالفة لقواعد الحوكمة.

وأكد المحتجون أن هذه هي الوقفة الأولى لهم، لافتين إلى أنهم سيستمرون في الاحتجاج ويصعّدون بشكل تدريجي حتى الاستجابة لمطالبهم.

وطالبوا بتفعيل قانون الخصخصة، الذي تسبب عدم تفعيله بعدد من المشكلات والمخالفات القانونية – وفق تعبيرهم.

وقال أحد العاملين في الخطوط إن عدم تفعيل قانون الخصخصة تسبب في عدة مخالفات قانونية أهمها عدم إقرار دعم العمالة الوطنية، ما أدى إلى تدني الرواتب، وكذلك تسبب غياب قانون الخصخصة بارتباك في التوجه بين قانون القطاع الأهلي أو القطاع الحكومي، ما دفع إلى ”الانتقائية بتطبيق القانون“.

وأعلن أحد المحتجين في اللقاء أن اتصالا من مكتب وزير المالية ورد إليهم، لتبليغهم بانتظار الوزير لهم للاستماع لمطالبهم.