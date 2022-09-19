بمشاركة أبوظبي وقطر.. اكتتاب استثنائي بـ 9.4 مليار دولار في بورش للسيارات

تتطلع شركة ”فولكس فاغن إيه جي“ إلى جمع ما يصل إلى 9.41 مليار دولار من عملية الاكتتاب العام الأولي لشركة ”بورش“ لصناعة السيارات الرياضية الشهيرة.

وبحسب تقرير لوكالة“بلومبيرغ“، فإن هذا الاكتتاب ربما يكون الأكبر في القارة الأوروبية منذ أكثر من عقد.

وستبدأ فترة العرض في الـ 20 سبتمبر/أيلول الجاري بحيث يكون التداول المخطط له في الـ 29 من الشهر الجاري.

وقالت شركة صناعة السيارات الألمانية، الأحد، إنها تسعى للحصول على تقييم يتراوح بين 70 و75 مليار يورو للإدراج، وهو ما يقل عن الهدف النهائي الأعلى السابق البالغ 85 مليار يورو، في وقت يشهد فيه السوق اضطرابًا عميقًا.

ويشير تقرير ”بلومبرغ“ إلى أن الأسواق الأوروبية كانت قد أُغلقت إلى حد كبير أمام الاكتتابات الأولية لمعظم العام الحالي، حيث ابتعدت الشركات عن البحث عن إدراجات جديدة بسبب أزمة الطاقة في المنطقة، وارتفاع أسعار الفائدة، والتضخم.

مشاركة ”أبوظبي القابضة“ و“قطر للاستثمار“

ووسط ركود سوق الأسهم، تحصل خطة الإدراج التي تعرضها شركة ”بورش“ على دفعة من الالتزامات الثابتة للمستثمرين الأساسيين الرئيسيين.

وقالت الشركة المصنعة إن شركة أبو ظبي القابضة ”ADQ“ وجهاز قطر للاستثمار وصندوق الثروة السيادية النرويجي و“تي رو برايس“ من المقرر أن تكتتب في أسهم ممتازة تصل قيمتها إلى 3.7 مليار يورو.

وقال المدير المالي لشركة ”فولكسفاجن أرنو أنتليتز“: ”نحن الآن في المرحلة الأولى من خطط الاكتتاب العام لبورش ونرحب بالتزام مستثمرينا الأساسيين“.

عودة القرار لعائلة بورش

وترى ”بلومبيرغ“ أنه بصرف النظر عن تقديم شريحة من أكثر الأسماء شهرة في صناعة السيارات للمستثمرين، فإن الاكتتاب العام الأولي سيعيد سلطة اتخاذ القرار المهمة لعائلة ”Porsche-Piech“، التي فقدت السيطرة على إدارة الشركة صانعة السيارات الرياضية منذ أكثر من عقد من الزمن.

وسيتمكن المستثمرون من الاكتتاب في 25 % من أسهم بورش الممتازة التي لا تتمتع بحقوق التصويت.

أما عائلة بورش فستشتري 25 % من الأسهم بالإضافة إلى أسهم عادية للعائلة مع حقوق التصويت، مما يعني أنها ستحصل على حصة تؤثر على القرارات الرئيسية المستقبلية، حسب ”بلومبيرغ“.

وقد وافقت عائلة بورش على دفع علاوة بنسبة 7.5 % بالإضافة إلى النطاق السعري للأسهم المفضلة وتخطط لتمويل عملية الاستحواذ بمزيج من الديون يصل إلى 7.9 مليار يورو فضلا عن توزيع أرباح خاصة تدفعها شركة ”فولكس فاغن“.

وقالت ”بلومبيرغ“: ”في حين كان الاهتمام بالاكتتاب العام مرتفعًا، فإن بعض المستثمرين قالوا إن تعيين أوليفر بلوم، الرئيس التنفيذي لشركة بورش، على رأس فولكس فاجن، مع خطة استمراره في دور مزدوج يثير تساؤلات حول استقلال بورش في المستقبل“.