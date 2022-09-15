مدن خليجية ضمن الأسرع نموا في عدد المليونيرات

أظهر تقرير مالي بريطاني متخصص أن العاصمة السعودية الرياض ومدينتي دبي والشارقة في الإمارات العربية المتحدة هي على رأس قائمة المدن الأسرع نموا في عدد ”المليونيرات“.

وتعد مدينة نيويورك موطنًا لأكثر الأفراد ثراءً في العالم، وفقًا لتقرير شركة استشارات هجرة الاستثمار ”هانلي وشركاه“ الذي نشرته شبكة ”سي أن بي سي“ الأمريكية الخميس.

وقال التقرير إن حوالي 345 ألف مليونير يقيمون في نيويورك إلى جانب 15470 مليونيرًا لديهم أصول تزيد قيمتها عن 10 ملايين دولار ، و737 مليونيرًا بثروة تبلغ 100 مليون دولار أو أكثر و 59 مليارديرًا.

ووجد التقرير أن حوالي 4٪ من سكان نيويورك البالغ عددهم 8.38 مليون نسمة يمتلكون أصولًا قابلة للاستثمار بما فيها من ممتلكات أو نقد أو أسهم تزيد قيمتها عن مليون دولار.

وبين التقرير أن إجمالي الثروة الخاصة التي يحتفظ بها سكان نيويورك تتجاوز 3 تريليونات دولار وهي تتجاوز إجمالي الثروة الخاصة المملوكة في معظم دول مجموعة العشرين.

واحتلت العاصمة اليابانية طوكيو المرتبة الثانية بعدد 304 مليونيرات من أصحاب الثروات العالية وفقا للتقرير الذي أوضح أنها بالمقارنة مع نيويورك، تمتلك طوكيو نسبة أصغر بكثير منها أصول تزيد قيمتها عن 10 ملايين دولار.

ووجد التقرير أن 7350 شخصًا في طوكيو من أصحاب الملايين، و 263 لديهم أكثر من 100 مليون دولار و 12 من أصحاب المليارات.

وتقع منطقة خليج سان فرانسيسكو – التي تضم وادي السيليكون – خارج المدن الثلاث الأكثر ثراءً، حيث تضم 276400 فرد من أصحاب الثروات العالية منهم 12890 من أصحاب الملايين بحسب التقرير الذي لفت إلى أن 623 يمتلكون أصولاً لا تقل قيمتها عن 100 مليون دولار، ويعيش 62 مليارديراً في المدينة.

وتعد لوس أنجلوس وشيكاغو وهيوستن من المدن الأمريكية الأخرى في المراكز العشرة الأولى، حيث احتلت المراتب السادسة والسابعة والثامنة على التوالي.

وأظهر التقرير أن مدينة هيوستن هي واحدة من أسرع المدن نموا بعدد المليونيرات إذ إن الأفراد أصحاب الثروات العالية زادوا بنسبة 6 ٪ منذ بداية العام تليها أوستن وميامي وويست بالم بيتش وغرينتش.

وقال التقرير: ”ومع ذلك، فإن المدن الخمس الأولى ذات الأسرع نموًا في عدد المليونيرات ليست في الولايات المتحدة إذ إن مدن الرياض والشارقة ودبي ولوساكا في زامبيا، ولواندا في أنغولا هي في المقدمة“.

ولفت إلى أنه في النصف الأول من عام 2022، شهدت تلك المدن زيادة تصل إلى 20٪ من حيث عدد الأفراد ذوي الثروات العالية.

وأرجع التقرير النمو السريع إلى ازدهار صناعات النفط والغاز، التي نمت بشكل كبير مع ارتفاع أسعار الطاقة ودعم أسواق الأسهم في هذه المجالات.