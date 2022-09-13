بتكلفة 20 مليون دولار.. أوبو الصينية تبني مصنعًا للهواتف في مصر

وقعت شركة ”أوبو“ الصينية للإلكترونيات، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم مع هيئة تنمية صناعة التكنولوجيا؛ لإنشاء مصنع هواتف محمولة في مصر.

وبحسب بيان لمجلس الوزراء المصري، فإن ”أوبو“ الصينية تنوي إقامة مصنع بطاقة إنتاجية تبلغ 4.5 مليون وحدة سنويًا، وباستثمارات تقدر بنحو 20 مليون دولار.

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، الدكتور عمرو طلعت، إن توقيع المذكرة يأتي في إطار المبادرة الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ”مصر تصنع الإلكترونيات“.

وأوضح الوزير المصري أن المبادرة تهدف إلى النهوض بصناعة الإلكترونيات كإحدى أكبر دعائم نمو الاقتصاد المصري، من خلال المساهمة في زيادة أو مضاعفة الصادرات المصرية، والسعي لتقليل واردات الأجهزة الإلكترونية للسوق المحلية، وخلق فرص عمل لمئات الآلاف من المهندسين والفنيين.

وأشار طلعت إلى أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هي الجهة المُكلفة من الحكومة بالإشراف على تنفيذ البرنامج من خلال هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات التابعة لوزارة الاتصالات.

وأكد أن الوزارة بالتنسيق مع ”إيتيدا“ والجهات المعنية الأخرى ستبذل قصارى جهدها من أجل تسريع إجراءات إنشاء المصنع الجديد، الذي يأتي في توقيت مهم للغاية تسعى الحكومة خلاله لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في كافة القطاعات.

وقال ممثل شركة ”أوبو“، زانج زوشوان، إنه وفقًا لمذكرة التفاهم سيتم استثمار نحو 20 مليون دولار بشكل مبدئي لإقامة المصنع الجديد، بطاقة إنتاجية 4.5 مليون وحدة سنويًا.

وأضاف أنه سيتم ضخ مزيد من الاستثمارات حسب تقديرات السوق، وستسهم هذه الاستثمارات الأولية في توفير فرص عمل تقدر بـ 900 فرصة عمل خلال فترة الـ 3-5 سنوات المقبلة.

يشار إلى أن شركة ”أوبو“ الصينية تأسست رسميًا في 2004، وهي مالكة إحدى العلامات التجارية العالمية في مجال الهواتف المحمولة، وتتعاون مع عشر منشآت تصنيع ذكية تقع في جميع أنحاء العالم، إلى جانب مركز تصميم عالمي يقع في لندن.